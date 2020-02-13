Реликвию из Бурятии представят в Москве

Музей-панорама «Бородинская битва» откроет выставку «Полковая святыня. Из истории Селенгинского полка»



В Москве впервые будет представлена реликвия Национального музея Бурятии – икона Печерской Божьей матери с предстоящими Преподобными Антонием и Феодосием Киево-Печерскими.



23 февраля в 16:00 музей-панорама «Бородинская битва» откроет выставку «Полковая святыня. Из истории Селенгинского полка» при участии Государственного военно-исторического архива, Центрального музея Вооружённых Сил РФ, Национального музея Бурятии и частных коллекций.



В год 165-летия героической обороны Севастополя музей-панорама расскажет об удивительной судьбе одного из старейших полков русской армии – 41-го пехотного Селенгинского полка, чья история неразрывно связана с событиями Отечественной войны 1812 года, с Крымской войной 1853-1855 годов, а также другими военными конфликтами XIX века.



- Икона Печерской Божьей матери с предстоящими Преподобными Антонием и Феодосием Киево-Печерскими – это дар Селенгинского пехотного полка жителям города Селенгинска. Она была обнаружена 24 октября 1854 года, воинами Селенгинского пехотного полка в Крыму – недалеко от Севастополя. Лик Преподобного Феодосия на иконе был прострелен навылет. О том, как Селенгинский полк оказался в Крыму, и как датируют находку, можно будет узнать на выставке «Полковая святыня», - сообщили в пресс-службе министерства культуры Бурятии.



Через военную историю Селенгинского полка выставка познакомит посетителей музея с событиями Крымской войны 1853-1855 годов. Выставка будет открыта до 27 мая 2020 года.

