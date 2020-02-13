В забайкальской семье родился восьмой ребёнок

Общество, Фото: пресс-служба департамента ЗАГС Забайкальского края

Малыша назвали Балдоржо



11 февраля в отделе ЗАГС Читинского района Забайкалья зарегистрировано рождение восьмого ребёнка в семье. Такая радость пришла в дом Бальжинимаевых Раджаны и Батора, жителей села Угдан.



Семье вручили подарок – плюшевого мишку, который порадует всех ребятишек этой семьи. Молодая мама рассказала, что все её дети растут здоровыми и умными. Ребята родились в 2003, 2006, 2008, 2011, 2013, 2015 и 2017 году.



Первый и седьмой ребёнок в семье – дочери, остальные – сыновья. Мама очень рада тому, что первой родилась девочка, потому что сейчас она для неё – основная помощница. Девушка занимается наукой, хочет поступать в медицинский. Старшие мальчишки увлекаются спортом: старший – лёгкой атлетикой, трое следующих – каратисты кудо. Остальные малыши пока заняты тем, что растут. Об этом сообщает пресс-служба департамента ЗАГС Забайкальского края.

