Анатолий Михаханов поразил пользователей эффектным шпагатом

Бывший сумоист за одну только неделю похудел на семь кило
Анатолий Михаханов удивил пользователей Сети. Бывший профессиональный сумоист из Бурятии показал в «сторис» эффектный шпагат.
Также он поделился с подписчиками фото и видео со своей тренировки и рассказал, что не сдаётся и худеет дальше. Только за последнюю неделею Анатолий скинул 7 кг. Сейчас его вес – 204 кг, а ведь по окончанию карьеры сумоиста Михаханов весил 292 кг.
Подписчица задала вопрос, до какого показателя Анатолий решил худеть.
Прославленный сумоист часто радует пользователей позитивными снимками и «сторис». Недавно он опубликовал в Instagram пост, в котором вновь признался, что его сердце свободно. Он поделился детской фотографией самого себя в игрушечной машине.
«Крутой чувак на машине ищет свою возлюбленную! Девушки, ну как вам такой красавчик? Прокатит с ветерком!» - пошутил Михаханов.
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