В колонии-поселения № 3 прошла литературная гостиная
В колонии-поселении № 3 Улан-Удэ прошла литературная гостиная «Свеча горела на столе», посвящённая 130-летию со дня рождения русского поэта, писателя и переводчика Бориса Пастернака.
- Осуждённые познакомились с жизнью и деятельностью великого классика и его творчеством. Они приняли активное участие в обсуждении романа «Доктор Живаго», - сообщает пресс-служба УФСИН России по Бурятии.
Литературная гостиная предполагает свободное общение на выбранную литературную тематику.
В Бурятии осуждённые обсудили творчество Пастернака
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