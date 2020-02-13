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В Бурятии осуждённые обсудили творчество Пастернака

В Бурятии осуждённые обсудили творчество Пастернака
Общество, 
В колонии-поселения № 3 прошла литературная гостиная

В колонии-поселении № 3 Улан-Удэ прошла литературная гостиная «Свеча горела на столе», посвящённая 130-летию со дня рождения русского поэта, писателя и переводчика Бориса Пастернака.

- Осуждённые познакомились с жизнью и деятельностью великого классика и его творчеством. Они приняли активное участие в обсуждении романа «Доктор Живаго», - сообщает пресс-служба УФСИН России по Бурятии.

Литературная гостиная предполагает свободное общение на выбранную литературную тематику.
осужденные литература
 
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