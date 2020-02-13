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В Улан-Удэ пройдёт межрегиональная выставка «Стройиндустрия»

В Улан-Удэ пройдёт межрегиональная выставка «Стройиндустрия»
Общество,  Фото:pixabay.com
Планируется приезд участников из других регионов России и зарубежья

С 25 по 27 марта в Улан-Удэ состоится крупнейшая межрегиональная специализированная выставка «Стройиндустрия 2020». На выставке будут представлены новые строительные, энергосберегающие технологии и материалы, оборудование и техника для ЖКХ, системы автоматизации, недвижимость, элементы благоустройства, новейшие технологии деревообработки и многое другое. Участие примут более 50 известных компаний из многих регионов России.

В республиканском минстрое проведено первое рабочее совещание по вопросу организации выставки. Обсуждались участники: в этом году планируется, что их будет гораздо больше, в том числе из других регионов России и даже зарубежья. Также министр Николай Рузавин инициировал организацию круглых столов во время проведения выставки. Темы обсуждения будут разные – от применения современных строительных материалов и новых технологий при строительстве до прохождения экспертизы. Предполагается, что участие в обсуждении примут представители муниципальных образований, застройщики, эксперты и специалисты в разных областях.

Как напоминает пресс-служба министерства строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса РБ, в преддверии строительного сезона, каждой весной, на протяжении вот уже 13 лет в Улан-Удэ проходит межрегиональная строительная выставка «Стройиндустрия. ЖКХ. Энергосбережение. Деревообработка. Техмашэкспо». Интерес к этому мероприятию из года в год стабильно держится на высоком уровне, что подтверждается растущим количеством участников и посетителей. На выставке презентуются новинки в области строительных технологий и энергосбережения. 
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