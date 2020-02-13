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Мошенники решили нажиться на имени уникального бурятского спортсмена

Мошенники решили нажиться на имени уникального бурятского спортсмена
Общество, 
Аферисты собирают средства якобы для паралимпийца из Бурятии Михаила Асташова

Член паралимпийской сборной России, победитель Кубка мира по паратриатлону, уникальный бурятский спортсмен Михаил Асташов опроверг слухи о сборе финансовой помощи. Уникальный спортсмен, родившийся без руг и ног, на днях записал видеообращение, в котором пояснил, что никаким сбором средств он не занимается.

- Я узнал от друзей, что в Сети появились недобросовестные люди, которые собирают деньги, якобы для меня. Я не поручал и сам не открывал никаких специальных счетов по сбору средств, - рассказал Михаил.

Асташов добавил, что в планах у него есть сбор средств через благотворительные фонды – не только для себя, но и для других спортсменов-инвалидов.

- Я вижу, что вы искренне хотите мне помочь, но вы же понимаете, что я не один такой. Поэтому скоро я приму решение о сборе средств через благотворительный фонд или каким-нибудь другим способом. И тогда мы все вместе будем помогать не только не только мне, но и другим достойным ребятам с ограниченными возможностями, - заключил Михаил.

Он добавил, что очень ценит заботу людей.


Как сообщал «Байкал-Daily», история с деньгами для Михаила началась с видео из Екатеринбурга, где Михаил в униформе курьера «Яндекс-еды» занимался доставкой. В СМИ предположили, что подобным способом спортсмен зарабатывает себе деньги на участие в Паралимпиаде-2020 в Токио.

Однако вскоре министр спорта Бурятии опроверг эту информацию, сообщив, что Михаил является сотрудником Центра спортивной подготовки и получает зарплату. На соревнования его отправляют за счёт бюджетных средств.

После этого сам Михаил рассказал, что поработать курьером ему захотелось «не ради хайпа», а для того, чтобы попробовать себя в новой сфере. Он был ошеломлён внезапно свалившейся на него популярностью.

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