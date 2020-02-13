Мошенники решили нажиться на имени уникального бурятского спортсмена

Член паралимпийской сборной России, победитель Кубка мира по паратриатлону, уникальный бурятский спортсмен Михаил Асташов опроверг слухи о сборе финансовой помощи. Уникальный спортсмен, родившийся без руг и ног, на днях записал видеообращение, в котором пояснил, что никаким сбором средств он не занимается.
- Я узнал от друзей, что в Сети появились недобросовестные люди, которые собирают деньги, якобы для меня. Я не поручал и сам не открывал никаких специальных счетов по сбору средств, - рассказал Михаил.
Асташов добавил, что в планах у него есть сбор средств через благотворительные фонды – не только для себя, но и для других спортсменов-инвалидов.
- Я вижу, что вы искренне хотите мне помочь, но вы же понимаете, что я не один такой. Поэтому скоро я приму решение о сборе средств через благотворительный фонд или каким-нибудь другим способом. И тогда мы все вместе будем помогать не только не только мне, но и другим достойным ребятам с ограниченными возможностями, - заключил Михаил.
Он добавил, что очень ценит заботу людей.
Как сообщал «Байкал-Daily», история с деньгами для Михаила началась с видео из Екатеринбурга, где Михаил в униформе курьера «Яндекс-еды» занимался доставкой. В СМИ предположили, что подобным способом спортсмен зарабатывает себе деньги на участие в Паралимпиаде-2020 в Токио.
Однако вскоре министр спорта Бурятии опроверг эту информацию, сообщив, что Михаил является сотрудником Центра спортивной подготовки и получает зарплату. На соревнования его отправляют за счёт бюджетных средств.
После этого сам Михаил рассказал, что поработать курьером ему захотелось «не ради хайпа», а для того, чтобы попробовать себя в новой сфере. Он был ошеломлён внезапно свалившейся на него популярностью.