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Пожарные Бурятии за сутки обошли 647 домов

Пожарные Бурятии за сутки обошли 647 домов
Общество, 
Жителей Бурятии обучили правилам пожарной безопасности

Пожарные Бурятии проводят ежедневную работу по профилактике пожаров.

Так, 11 февраля работники 12-го Северо-Байкальского отряда Государственной противопожарной службы посетили 23 жилых дома и обучили правилам пожарной безопасности 33 человека. Среди них были многодетные, социально-незащищенные и неблагополучные семьи, отмечают в ГУ МЧС по Бурятии.

- Во время ежедневных профилактических рейдов наши работники часто сталкиваются с тем, что жители не знают номер пожарной охраны. Поэтому во время общения с гражданами мы делаем большой акцент на том, что при обнаружения пожара нужно сообщать об этом по телефону «101», - говорит инструктор противопожарной профилактики 12-го Северо-Байкальского отряда ГПС РБ Ольга Кибякова.

Также вчера в селе Ташир Селенгинского района пожарные 9-го Селенгинского отряда совместно с работниками органов социальной защиты провели профилактический рейд по жилым домам.

- Мы посетили 51 жилой дом и обучили 150 человек правилам пожарной безопасности, - говорит инструктор 9-го Селенгинского отряда Государственной противопожарной службы Республики Бурятия Марина Ербурова. – Так, гражданам напомнили, что нельзя оставлять топящиеся печи и работающие электроприборы без присмотра, и нужно следить за их исправностью. А также сообщили, что нельзя допускать детских игр с огнём и оставлять спички и зажигалки в доступном для детей месте.

Всего 11 февраля работники Государственной противопожарной службы в районах Бурятии обошли 647 домов и обучили правилам пожарной безопасности 1642 человека.
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