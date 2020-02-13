Жителей Бурятии обучили правилам пожарной безопасности
Пожарные Бурятии проводят ежедневную работу по профилактике пожаров.
Так, 11 февраля работники 12-го Северо-Байкальского отряда Государственной противопожарной службы посетили 23 жилых дома и обучили правилам пожарной безопасности 33 человека. Среди них были многодетные, социально-незащищенные и неблагополучные семьи, отмечают в ГУ МЧС по Бурятии.
- Во время ежедневных профилактических рейдов наши работники часто сталкиваются с тем, что жители не знают номер пожарной охраны. Поэтому во время общения с гражданами мы делаем большой акцент на том, что при обнаружения пожара нужно сообщать об этом по телефону «101», - говорит инструктор противопожарной профилактики 12-го Северо-Байкальского отряда ГПС РБ Ольга Кибякова.
Также вчера в селе Ташир Селенгинского района пожарные 9-го Селенгинского отряда совместно с работниками органов социальной защиты провели профилактический рейд по жилым домам.
- Мы посетили 51 жилой дом и обучили 150 человек правилам пожарной безопасности, - говорит инструктор 9-го Селенгинского отряда Государственной противопожарной службы Республики Бурятия Марина Ербурова. – Так, гражданам напомнили, что нельзя оставлять топящиеся печи и работающие электроприборы без присмотра, и нужно следить за их исправностью. А также сообщили, что нельзя допускать детских игр с огнём и оставлять спички и зажигалки в доступном для детей месте.
Всего 11 февраля работники Государственной противопожарной службы в районах Бурятии обошли 647 домов и обучили правилам пожарной безопасности 1642 человека.
Пожарные Бурятии за сутки обошли 647 домов
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