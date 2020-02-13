В Забайкальске вокзал был недоступен для инвалидов

Права инвалидов на беспрепятственный доступ к перрону защитили в суде



Мещанский районный суд Москвы обязал ОАО «РЖД» оборудовать платформу и перрон железнодорожного вокзала Забайкальска специальными приспособлениями для беспрепятственного доступа маломобильных групп населения в здания и сооружения.



Транспортная прокуратура установила, что, в нарушение требований закона «О социальной защите инвалидов», платформы и перрон железнодорожного вокзала Забайкальск не оборудованы противоскользящей сигнальной полосой и тактильными указателями.



- Суд установил срок для исполнения исковых требований прокурора - в течение одного года с момента вступления решения суда в законную силу, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.







