Права инвалидов на беспрепятственный доступ к перрону защитили в суде
Мещанский районный суд Москвы обязал ОАО «РЖД» оборудовать платформу и перрон железнодорожного вокзала Забайкальска специальными приспособлениями для беспрепятственного доступа маломобильных групп населения в здания и сооружения.
Транспортная прокуратура установила, что, в нарушение требований закона «О социальной защите инвалидов», платформы и перрон железнодорожного вокзала Забайкальск не оборудованы противоскользящей сигнальной полосой и тактильными указателями.
- Суд установил срок для исполнения исковых требований прокурора - в течение одного года с момента вступления решения суда в законную силу, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
В Забайкальске вокзал был недоступен для инвалидов
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