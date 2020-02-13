840 жителей Бурятии получили дальневосточные гектары

«Если не оформить необходимую землю сейчас по программе, то её сможет взять кто-то другой», - отмечают в правительстве
С 1 февраля 2020 года в Бурятии земля по программе «Дальневосточный гектар» стала доступна для выбора и жителям других регионов Дальнего Востока, сообщает пресс-служба правительства республики.
С августа прошлого года и по 1 февраля 2020 года от жителей Бурятии поступило 3255 заявлений на получение земли по программе «Дальневосточный гектар». Было принято более 1231 положительного решения, а заключено 840 договоров.
Наиболее востребованными стали земельные участки вблизи Улан-Удэ, в Кабанском, Иволгинском, Селенгинском, Прибайкальском, Тарбагатайском районах, а также в Кяхте.
Землю берут, как правило, для строительства жилья (43%), сельскохозяйственных проектов (15%) и садоводства (12%). Отмечается высокий показатель интереса к реализации туристических (21%) и предпринимательских (9%) проектов. Для граждан, получивших землю по программе под строительство жилого дома, станет доступна ипотека под 2 %.
- До недавнего времени землю по программе «Дальневосточный гектар» в республике могли получить только жители Бурятии. Эта мера специально предусмотрена для того, чтобы люди могли бесплатно взять землю, которой пользовались ранее, которую хорошо знают. Но программа развивается, и надо понимать, что если не оформить необходимую землю сейчас по программе, то её сможет взять кто-то другой. С 1 февраля 2020 года земля по программе стала доступна для выбора жителям других регионов Дальнего Востока, а с 1 августа 2020 станет доступна всем россиянам и участникам программы добровольного переселения соотечественников, - отметила министр имущественных и земельных отношений Бурятии Маргарита Магомедова.
Из действия программы «Дальневосточный гектар» исключена Центральная экологическая зона Байкала, заповедники, нацпарки и другие особо охраняемые природные территории. В Бурятии дополнительно в зоны «нельзя» включены Северобайкальск, Улан-Удэ и двадцатикилометровая (буферная) зона вокруг него, территории сакральных объектов, зоны экономического благоприятствования и лечебно-оздоровительные местности.
Как сообщал «Байкал-Daily», региональный представитель Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике недавно озвучил инициативу открыть для раздачи земли в пригороде Улан-Удэ. Пока официально эта идея никак не комментировалась.
840 жителей Бурятии получили дальневосточные гектары
Общество, Фото:
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