 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

13 Февраля

12 Февраля

Популярное

840 жителей Бурятии получили дальневосточные гектары

840 жителей Бурятии получили дальневосточные гектары
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
«Если не оформить необходимую землю сейчас по программе, то её сможет взять кто-то другой», - отмечают в правительстве

С 1 февраля 2020 года в Бурятии земля по программе «Дальневосточный гектар» стала доступна для выбора и жителям других регионов Дальнего Востока, сообщает пресс-служба правительства республики.

С августа прошлого года и по 1 февраля 2020 года от жителей Бурятии поступило 3255 заявлений на получение земли по программе «Дальневосточный гектар». Было принято более 1231 положительного решения, а заключено 840 договоров.

Наиболее востребованными стали земельные участки вблизи Улан-Удэ, в Кабанском, Иволгинском, Селенгинском, Прибайкальском, Тарбагатайском районах, а также в Кяхте.

Землю берут, как правило, для строительства жилья (43%), сельскохозяйственных проектов (15%) и садоводства (12%). Отмечается высокий показатель интереса к реализации туристических (21%) и предпринимательских (9%) проектов. Для граждан, получивших землю по программе под строительство жилого дома, станет доступна ипотека под 2 %.

- До недавнего времени землю по программе «Дальневосточный гектар» в республике могли получить только жители Бурятии. Эта мера специально предусмотрена для того, чтобы люди могли бесплатно взять землю, которой пользовались ранее, которую хорошо знают. Но программа развивается, и надо понимать, что если не оформить необходимую землю сейчас по программе, то её сможет взять кто-то другой. С 1 февраля 2020 года земля по программе стала доступна для выбора жителям других регионов Дальнего Востока, а с 1 августа 2020 станет доступна всем россиянам и участникам программы добровольного переселения соотечественников, - отметила министр имущественных и земельных отношений Бурятии Маргарита Магомедова.

Из действия программы «Дальневосточный гектар» исключена Центральная экологическая зона Байкала, заповедники, нацпарки и другие особо охраняемые природные территории. В Бурятии дополнительно в зоны «нельзя» включены Северобайкальск, Улан-Удэ и двадцатикилометровая (буферная) зона вокруг него, территории сакральных объектов, зоны экономического благоприятствования и лечебно-оздоровительные местности.

Как сообщал «Байкал-Daily», региональный представитель Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике недавно озвучил инициативу открыть для раздачи земли в пригороде Улан-Удэ. Пока официально эта идея никак не комментировалась.


дальневосточный гектар
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

840 жителей Бурятии получили дальневосточные гектары
840 жителей Бурятии получили дальневосточные гектары
Общество, 13.02.2020
«Если не оформить необходимую землю сейчас по программе, то её сможет взять кто-то другой», - отмечают в правительстве
В Бурятии осуждённые вылепили «Парад на Красной площади»
В Бурятии осуждённые вылепили «Парад на Красной площади»
Общество, 13.02.2020
В исправительных учреждениях проходит конкурс снежных фигур
Фотограф Сергей Тарасенко выпустил сборник о Бурятии
Фотограф Сергей Тарасенко выпустил сборник о Бурятии
Общество, 13.02.2020
В фотокнигу Сергея Тарасенко вошли лучшие фотографии, сделанные за 12 лет
В Бурятии потребители выиграли в суде более 2 млн рублей
В Бурятии потребители выиграли в суде более 2 млн рублей
Общество, 13.02.2020
Больше всего потребители жалуются на качество непродовольственных товаров
Немец выступил вместе с Лудубом Очировым в Бурятии
Немец выступил вместе с Лудубом Очировым в Бурятии
Общество, 13.02.2020
Гость из Германии приехал поклониться Хамбо Ламе Даши Доржи Этигэлову
В вузах Бурятии могут появиться комнаты матери и ребёнка
В вузах Бурятии могут появиться комнаты матери и ребёнка
Общество, 13.02.2020
Комнаты для мам малышей помогут студенткам не бросать учёбу, считают специалисты
Бурятия оказалась в хвосте футбольного рейтинга России
Бурятия оказалась в хвосте футбольного рейтинга России
Общество, 13.02.2020
Бурятия получила баллы лишь по одному критерию рейтинга из пяти
В Улан-Удэ осуждённые приняли Таинство Крещения
В Улан-Удэ осуждённые приняли Таинство Крещения
Общество, 13.02.2020
После обряда с осуждёнными провели индивидуальные беседы
Прокуроры Бурятии проведут приёмы граждан
Прокуроры Бурятии проведут приёмы граждан
Общество, 13.02.2020
Мероприятия состоятся в трёх районах республики
В Улан-Удэ школьникам в парке вручали светоотражатели
В Улан-Удэ школьникам в парке вручали светоотражатели
Общество, 13.02.2020
Полицейские напомнили детям о дорожной безопасности
В Бурятии немного похолодало
В Бурятии немного похолодало
Общество, 13.02.2020
Ночные морозы в Улан-Удэ усилились до -26 градусов
В Улан-Удэ проведут конкурс чтецов, посвящённый народному поэту
В Улан-Удэ проведут конкурс чтецов, посвящённый народному поэту
Общество, 12.02.2020
В рамках мероприятия состоятся мастер-классы и круглый стол
На Байкале стартует фестиваль зимних игр «Зимниада 2020»
На Байкале стартует фестиваль зимних игр «Зимниада 2020»
Общество, 12.02.2020
Мероприятие откроется экстремальной гонкой «Ледовый шторм»

Позитив

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^