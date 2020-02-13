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В Бурятии осуждённые вылепили «Парад на Красной площади»

В Бурятии осуждённые вылепили «Парад на Красной площади»
Общество, 
В исправительных учреждениях проходит конкурс снежных фигур

В учреждениях УФСИН в Бурятии проходит конкурс снежных фигур. На этот раз одной из тем соревнования стало 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.

В лечебно-исправительном учреждении № 5 первое место заняла композиция «Парад на красной площади», изготовленная осуждёнными отряда №3.

Технология изготовления снежных фигур проста - сначала снег утрамбовывают, прессуют, а затем из него вырезают скульптуры. Готовые композиции покрывают красками, сообщает пресс-служба УФСИН России по Бурятии.
осужденные
 
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