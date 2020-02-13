В исправительных учреждениях проходит конкурс снежных фигур
В учреждениях УФСИН в Бурятии проходит конкурс снежных фигур. На этот раз одной из тем соревнования стало 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.
В лечебно-исправительном учреждении № 5 первое место заняла композиция «Парад на красной площади», изготовленная осуждёнными отряда №3.
Технология изготовления снежных фигур проста - сначала снег утрамбовывают, прессуют, а затем из него вырезают скульптуры. Готовые композиции покрывают красками, сообщает пресс-служба УФСИН России по Бурятии.
В Бурятии осуждённые вылепили «Парад на Красной площади»
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
«Если не оформить необходимую землю сейчас по программе, то её сможет взять кто-то другой», - отмечают в правительстве
В исправительных учреждениях проходит конкурс снежных фигур
В фотокнигу Сергея Тарасенко вошли лучшие фотографии, сделанные за 12 лет
Больше всего потребители жалуются на качество непродовольственных товаров
Гость из Германии приехал поклониться Хамбо Ламе Даши Доржи Этигэлову
Комнаты для мам малышей помогут студенткам не бросать учёбу, считают специалисты
Бурятия получила баллы лишь по одному критерию рейтинга из пяти
После обряда с осуждёнными провели индивидуальные беседы
Мероприятия состоятся в трёх районах республики
Полицейские напомнили детям о дорожной безопасности
В дело вмешалась прокуратура
Ночные морозы в Улан-Удэ усилились до -26 градусов
В рамках мероприятия состоятся мастер-классы и круглый стол
Мероприятие откроется экстремальной гонкой «Ледовый шторм»
25-й «Baikal Open» состоится в марте