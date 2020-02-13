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В Улан-Удэ силовики будут состязаться в конкурсе мужских профессий

В Улан-Удэ силовики будут состязаться в конкурсе мужских профессий
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В парке «Юбилейный» пройдут праздничные мероприятия, посвящённые Дню защитника Отечества

22 февраля в Улан-Удэ состоится праздничное мероприятие «Наши защитники», посвящённое Дню защитника Отечества. Оно начнётся в 14:00 в парке культуры и отдыха «Юбилейный».

В программе:
- конкурс мужских профессий среди силовых структур и ведомств;
- выступления солистов и творческих коллективов г. Улан-Удэ;
- полевая кухня;
- розыгрыш призов от спонсоров и партнёров;
- детская игровая программа;
- награждение победителей конкурса рисунков «Наши защитники».

Вход на мероприятие свободный. Об этом сообщает пресс-служба дирекции по паркам культуры и отдыха г. Улан-Удэ.

Возрастное ограничение 0+
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