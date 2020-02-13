Фотограф Сергей Тарасенко выпустил сборник о Бурятии

Фотокорреспондент «Байкал-Daily» Сергей Тарасенко выпустил фотокнигу. Уникальный сборник состоит из 128 лучших чёрно-белых фотографий, сделанных за 12 лет.
- Я решил опубликовать сборник фото в Сети. Выпуск альбома - это, конечно, замечательно, но слишком уж дорого, - объяснил своё решение фотохудожник. - Согласно буддийскому календарю, 12 лет - это как раз цикл. То есть, этим сборником я подвожу некий итог.
До 2004 года Сергей работал верстальщиком в рекламном агентстве. Однажды, когда он трудился над очередным журналом, потребовались фотографии Улан-Удэ, но нужного качества ни у кого не могли найти. Тогда Сергей взял камеру и сделал снимки сам. Постепенно вошёл во вкус и решил заниматься только любимым делом. К слову, Сергей нигде и ни у кого этому мастерству не учился. Набирался знаний и опыта в интернете.
- Для меня хорошая фотография – это та, от которой хочется воскликнуть, чтобы в кадре чувствовалась движуха и драйв. Люблю снимать пейзажи, особенно из окна автомобиля. Очень нравится снимать какие-нибудь большие праздники в районах, например, буддийские и шаманские обряды. Готового рецепта хорошей стрит-фотографии не существует – всё случайно, - рассказал Сергей Тарасенко.
В 2016 году в Галерее искусств народов Азии при Иволгинском дацане прошла первая выставка Сергея Тарасенко под названием «Мимоходом».
Сборники можно посмотреть по ссылкам:
https://yadi.sk/i/rvcl1O5LNVjalg?fbclid=IwAR0ITp2ALzaKBkERLhJPsHu815f4yo6_mkBrlFVKp85mHKcGAwM_FXLI7Xo – сборник, включающий 128 фотографий.