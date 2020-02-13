В Бурятии потребители выиграли в суде более 2 млн рублей

Больше всего потребители жалуются на качество непродовольственных товаров



В 2019 году управление Роспотребнадзора по Бурятии рассмотрело 6394 обращения по вопросам защиты прав потребителей, что на 4% больше чем в 2018 году. Доля письменных обращений увеличилась на 45%.



- Основная доля жалоб от жителей республики приходится на качество непродовольственных товаров (51%), на качество продуктов питания пришлось 9,5 % обращений, доля жалоб в сфере бытового обслуживания населения составила почти 9%, в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг - 8%, финансовых услуг - 4%, - сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Бурятии.



В прошлом году 2,5% обращений были связаны с приобретением товаров в интернете - в сравнении с 2018 годом количество обращений возросло более чем в два раза.



В прошедшем году управление провело 971 внеплановых проверок - по фактам выявленных нарушений вынесено 628 постановлений по делу об административном правонарушении, сумма штрафов составила почти 1,4 млн. руб.



Кроме того, в прошлом году Роспотребнадзор подал 46 исковых заявлений в суд, из которых 12 в интересах неопределённого круга потребителей. Из анализа судебной защиты прав потребителей следует, что наибольшее количество спорных ситуаций возникает в сфере розничной торговли непродовольственными товара – порядка 60% судебных дел. Всего в пользу потребителей присуждено более 2 млн. руб., из них более 1,5 млн. руб. в сфере розничной торговли непродовольственными товарами.





