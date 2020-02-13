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Немец выступил вместе с Лудубом Очировым в Бурятии

Немец выступил вместе с Лудубом Очировым в Бурятии
Общество, 
Гость из Германии приехал поклониться Хамбо Ламе Даши Доржи Этигэлову

Турист из Германии спел композицию Майкла Джексона в кафе-юрте Иволгинского дацана. Видео появилось в паблике дацана в соцсети.

- Niklas Neuman, гость из Германии, решил спеть песню Michael Jackson - Earth song. Он буддист, приехал поклониться Хамбо Ламе Даши Доржи Этигэлову. И во время обеда в кафе попросился спеть вместе с Лудубом Очировым. Лудуб один раз прослушал музыку на телефоне и сыграл гостю вживую, - сообщили представители Иволгинского дацана.

В коротком ролике показано, как танцуют люди под композицию. Многие снимали выступление на телефоны.


Как сообщал «Байкал-Daily», ранее в этой юрте выступила звезда бурятской эстрады Мэдэгма Доржиева. Она спела вживую, а Лудуб Очиров сыграл на морин-хууре. Совместное выступление зрители назвали «лучшим сочетанием музыки и голоса».
музыканты Лудуб Очиров певцы
 
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