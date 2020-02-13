Немец выступил вместе с Лудубом Очировым в Бурятии

Гость из Германии приехал поклониться Хамбо Ламе Даши Доржи Этигэлову
Турист из Германии спел композицию Майкла Джексона в кафе-юрте Иволгинского дацана. Видео появилось в паблике дацана в соцсети.
- Niklas Neuman, гость из Германии, решил спеть песню Michael Jackson - Earth song. Он буддист, приехал поклониться Хамбо Ламе Даши Доржи Этигэлову. И во время обеда в кафе попросился спеть вместе с Лудубом Очировым. Лудуб один раз прослушал музыку на телефоне и сыграл гостю вживую, - сообщили представители Иволгинского дацана.
В коротком ролике показано, как танцуют люди под композицию. Многие снимали выступление на телефоны.
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