Прокуроры Бурятии проведут приёмы граждан

Мероприятия состоятся в трёх районах республики
Заместитель прокурора республики Дмитрий Хобраков 17 февраля в 15:00
в прокуратуре Иволгинского района по адресу: село Иволгинск, улица Ленина, 4 «а», проведёт приём граждан.
Для записи на приём необходимо обратиться в прокуратуру района лично либо по телефонам: 8(301-40) 41-0-15, 41-0-28.
18 февраля в 10:00
в прокуратуре Мухоршибирского района по адресу: село Мухоршибирь, улица Рабочая, 2, проведёт приём граждан первый заместитель прокурора республики Алексей Шевченко.
Для записи на приём необходимо обратиться в прокуратуру района лично либо по телефонам: 8(301-43) 21-4-06, 21-6-12.
В тот же день в 14:00
Алексей Шевченко проведёт приём граждан в прокуратуре Бичурского района по адресу: село Бичура, улица Ленина, 244.
Для записи на приём необходимо обратиться в прокуратуру района лично либо по телефонам: 8(301-33) 41-5-46, 41-7-39.
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