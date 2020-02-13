Прокуроры Бурятии проведут приёмы граждан

Для записи на приём необходимо обратиться в прокуратуру района лично либо по телефонам: 8(301-33) 41-5-46, 41-7-39.





Заместитель прокурора республики Дмитрий Хобраковв прокуратуре Иволгинского района по адресу: село Иволгинск, улица Ленина, 4 «а», проведёт приём граждан.Для записи на приём необходимо обратиться в прокуратуру района лично либо по телефонам: 8(301-40) 41-0-15, 41-0-28.в прокуратуре Мухоршибирского района по адресу: село Мухоршибирь, улица Рабочая, 2, проведёт приём граждан первый заместитель прокурора республики Алексей Шевченко.Для записи на приём необходимо обратиться в прокуратуру района лично либо по телефонам: 8(301-43) 21-4-06, 21-6-12.Алексей Шевченко проведёт приём граждан в прокуратуре Бичурского района по адресу: село Бичура, улица Ленина, 244.