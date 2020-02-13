Полицейские напомнили детям о дорожной безопасности
Сотрудники Госавтоинспекции провели профилактическую работу в парке имени Орешкова в Улан-Удэ. В связи с закрытием городских школ и учреждений дополнительного образования на карантин многие школьники проводят больше времени на улицах города. Поэтому полицейские уделяют дополнительное внимание местам массового нахождения детей.
Полицейские напомнили юным пешеходам о соблюдении требований дорожной безопасности во дворах, на проезжей части и по пути к местам отдыха. Школьников призвали к внимательности на дороге и недопустимости игр в опасной близости от неё.
Взрослым полицейские вручили тематические памятки по обеспечению безопасности несовершеннолетних на дороге, детям - наклеили яркие светоотражатели. Юным пешеходам рассказали, как такие аксессуары сделают их видимыми в тёмное время суток.
Всех родителей сотрудники ГИБДД призвали личным примером показывать своему ребёнку образец законопослушного участника дорожного движения, сообщает УГИБДД по Бурятии.
В Улан-Удэ школьникам в парке вручали светоотражатели
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Бурятия получила баллы лишь по одному критерию рейтинга из пяти
После обряда с осуждёнными провели индивидуальные беседы
Мероприятия состоятся в трёх районах республики
Полицейские напомнили детям о дорожной безопасности
В дело вмешалась прокуратура
Ночные морозы в Улан-Удэ усилились до -26 градусов
В рамках мероприятия состоятся мастер-классы и круглый стол
Мероприятие откроется экстремальной гонкой «Ледовый шторм»
25-й «Baikal Open» состоится в марте
В связи с этим будет ограничено движение транспорта
Мероприятия, приуроченные к празднованию, пройдут 15 и 16 февраля
Памятные награды в регионе вручат около 9700 участникам войны
Во ВСГУТУ прошло торжественное мероприятие «Наследники Победителей»
Подведены итоги конкурса эскизов мемориала «Дети войны»
Призами станут наборы творчества для юного художника