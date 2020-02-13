В Бурятии вышка сотовой сети стояла в лесу с нарушениями

В дело вмешалась прокуратура



Как выяснила прокурорская проверка, в Окинском районе Бурятии публичное акционерное общество «Первая башенная компания» нарушало лесное законодательство.



На основании договора аренды компания использует лесной участок для размещения вышки сотовой сети.



По закону, лица, которым лесные участки предоставлены в аренду, обязаны составлять проект освоения лесов, мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов, по созданию объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры, по охране объектов животного мира.



Установлено, что обществом своевременно не разработан данный проект, срок ранее действовавшего истёк в декабре 2018 года.



Руководителю компании внесено представление, по результатам рассмотрения которого разработан новый проект освоения лесов, получивший положительное заключение государственной экспертизы, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

