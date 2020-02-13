В дело вмешалась прокуратура
Как выяснила прокурорская проверка, в Окинском районе Бурятии публичное акционерное общество «Первая башенная компания» нарушало лесное законодательство.
На основании договора аренды компания использует лесной участок для размещения вышки сотовой сети.
По закону, лица, которым лесные участки предоставлены в аренду, обязаны составлять проект освоения лесов, мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов, по созданию объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры, по охране объектов животного мира.
Установлено, что обществом своевременно не разработан данный проект, срок ранее действовавшего истёк в декабре 2018 года.
Руководителю компании внесено представление, по результатам рассмотрения которого разработан новый проект освоения лесов, получивший положительное заключение государственной экспертизы, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
В Бурятии вышка сотовой сети стояла в лесу с нарушениями
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Бурятия получила баллы лишь по одному критерию рейтинга из пяти
После обряда с осуждёнными провели индивидуальные беседы
Мероприятия состоятся в трёх районах республики
Полицейские напомнили детям о дорожной безопасности
В дело вмешалась прокуратура
Ночные морозы в Улан-Удэ усилились до -26 градусов
В рамках мероприятия состоятся мастер-классы и круглый стол
Мероприятие откроется экстремальной гонкой «Ледовый шторм»
25-й «Baikal Open» состоится в марте
В связи с этим будет ограничено движение транспорта
Мероприятия, приуроченные к празднованию, пройдут 15 и 16 февраля
Памятные награды в регионе вручат около 9700 участникам войны
Во ВСГУТУ прошло торжественное мероприятие «Наследники Победителей»
Подведены итоги конкурса эскизов мемориала «Дети войны»
Призами станут наборы творчества для юного художника