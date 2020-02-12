Набор на обучение по этой специальности оказался востребованным
В Иркутском театральном училище начались просмотры-собеседования детей, желающих стать артистами балета. Поступить на обучение по специальности «Искусство балета» в средне-специальное учебное заведение могут ребята в возрасте 10-11 лет, которые окончили четвёртый класс общеобразовательной школы, сообщает пресс-служба регионального минкультуры.
Консультации для поступления проходят в присутствии родителей детей. Преподаватели советуют, как лучше подготовиться к отборочным турам, рассказывают о профессии артиста балета, оценивают физические и психологические данные ребят: внешние сценические данные, соотношение роста и веса, строение стоп, в частности, подъём и длину пальцев, смотрят растяжку, прямой и поперечный шпагаты, гибкость, а также высоту прыжков, музыкальность, ритмичность.
- Первый набор на специальность «Искусство балета» прошёл в 2018 году. Сейчас мы видим, что в Иркутской области востребовано такое образование. Количество желающих стать артистами балета почти в три раза превышает число мест, – отметил заместитель министра культуры и архивов Иркутской области Руслан Дячук.
Обучение юных артистов балета рассчитано на 7 лет и 10 месяцев. Общее образование они будут получать в школе №14. Практические занятия проходят в балетных классах Иркутского областного музыкального театра имени Загурского. Художественным руководителем курса является балерина Светлана Соколова. По окончанию обучения детям присвоят квалификацию «Артист балета, преподаватель», после чего они смогут начать работать в театре или в классах хореографии.
В Иркутске от желающих стать артистами балета нет отбоя
Общество, Фото:
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