Их оборудовали в Баргузинском районе
Две новые ледовые переправы открыли в Баргузинском районе Бурятии. Они оборудованы на озере Байкал в Чивыркуйском заливе (Монахово – Катунь, Катунь – Курбулик, пос. Курбулик – рекреационный участок «Центральный»).
Переправы оборудованы необходимым инвентарём, информационными щитами с правилами безопасности. Установлены дорожные знаки, также организовано дежурство обслуживающей организации.
Ледовые дороги прошли техническое освидетельствование инспекторами ГИМС. В настоящее время грузоподъёмность переправ составляет пять тонн.
Всего на сегодня в Бурятии функционирует восемь специально оборудованных переправ, сообщает пресс-служба республиканского ГУ МЧС.
В Бурятии на Байкале открыли две ледовые переправы
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