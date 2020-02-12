В Бурятии на Байкале открыли две ледовые переправы

Их оборудовали в Баргузинском районе



Две новые ледовые переправы открыли в Баргузинском районе Бурятии. Они оборудованы на озере Байкал в Чивыркуйском заливе (Монахово – Катунь, Катунь – Курбулик, пос. Курбулик – рекреационный участок «Центральный»).



Переправы оборудованы необходимым инвентарём, информационными щитами с правилами безопасности. Установлены дорожные знаки, также организовано дежурство обслуживающей организации.



Ледовые дороги прошли техническое освидетельствование инспекторами ГИМС. В настоящее время грузоподъёмность переправ составляет пять тонн.



Всего на сегодня в Бурятии функционирует восемь специально оборудованных переправ, сообщает пресс-служба республиканского ГУ МЧС.

