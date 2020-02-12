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Александр Богомоев: «Выступить на чемпионате Европы – праздник»

Александр Богомоев: «Выступить на чемпионате Европы – праздник»
Общество, 
Бурятские борцы готовятся к чемпионату Европы

В паблике buryatia_online появилось видео подготовки сборной России по вольной борьбе к чемпионату Европы. В составе команды борцы из Бурятии Александр Богомоев и Балдан Цыжипов. Из лагеря сборной про их настрой и перспективы рассказал начальник команды Таймураз Тигиев.


На видео бурятским борцам также задали вопросы.

Балдана Цыжипова, выступающего в весовой категории до 125 кг, спросили, почему он тренируется один.

- Утром мы ездили по оформлению визы, отпечатки сдавали, и не успел договориться насчёт пары. И без пары остался, - посмеялся спортсмен.

Александр Богомоев отметил, что настрой у него боевой.

«Огромный праздник – выступить на Европе, себя проверить. В определённой форме выступили на турнире, а сейчас осталось подвести, и, даст Бог, подойдём вообще в отличной форме. Будет здорово. Настрой боевой», сказал он.

К слову, на чемпионате Европы выступит ещё бурятский борец, но в составе сборной Беларуси. Это Димчик Ринчинов (весовая категория 57 кг).

Чемпионат Европы по спортивной борьбе пройдёт с 10 по 16 февраля в Риме. Соревнования вольников завершат программу – они вступят в борьбу за медали 14 февраля.



спорт вольная борьба чемпионат Европы Александр Богомоев
 
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