Александр Богомоев: «Выступить на чемпионате Европы – праздник»



В паблике buryatia_online появилось видео подготовки сборной России по вольной борьбе к чемпионату Европы. В составе команды борцы из Бурятии Александр Богомоев и Балдан Цыжипов . Из лагеря сборной про их настрой и перспективы рассказал начальник команды Таймураз Тигиев.





На видео бурятским борцам также задали вопросы.Балдана Цыжипова, выступающего в весовой категории до 125 кг, спросили, почему он тренируется один.- Утром мы ездили по оформлению визы, отпечатки сдавали, и не успел договориться насчёт пары. И без пары остался, - посмеялся спортсмен.Александр Богомоев отметил, что настрой у него боевой.«Огромный праздник – выступить на Европе, себя проверить. В определённой форме выступили на турнире, а сейчас осталось подвести, и, даст Бог, подойдём вообще в отличной форме. Будет здорово. Настрой боевой», сказал он.К слову, на чемпионате Европы выступит ещё бурятский борец, но в составе сборной Беларуси. Это Димчик Ринчинов (весовая категория 57 кг).Чемпионат Европы по спортивной борьбе пройдёт с 10 по 16 февраля в Риме. Соревнования вольников завершат программу – они вступят в борьбу за медали 14 февраля.