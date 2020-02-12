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Тяжелоатлетка из Иркутской области стала призёром кубка России

Тяжелоатлетка из Иркутской области стала призёром кубка России
Общество,  Фото:pixabay.com
230 кг по сумме двоеборья позволили ей занять второе место

Уроженка города Зимы Иркутской области, мастер спорта России Таисия Чижикова заняла второе место на кубке России по тяжёлой атлетике среди женщин. Турнир завершился 10 февраля в спортивном комплексе СКА «Инженерная» в Санкт-Петербурге.

Таисия Чижикова выступала в весовой категории свыше 87 кг. В рывке её результат составил 100 кг, в толчке она набрала 130 кг. По сумме двоеборья 230 кг спортсменка стала серебряным призёром кубка России.

Победу в этой весовой категории одержала Татьяна Каширина, выступающая за Московскую область и Санкт-Петербург, с результатом в сумме двоеборья 290 кг. На третьем месте с результатом в сумме двоеборья 195 кг оказалась представительница Курской области Надежда Гарбузова.

Как сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области, в октябре прошлого года в Румынии на первенстве Европы по тяжёлой атлетике среди юниорок до 23 лет в весе свыше 87 кг Таисия Чижикова стала второй в толчке с результатом 127 кг, а также выиграла серебряную медаль, набрав в сумме двоеборья 225 кг. В настоящее время тренером спортсменки в Зиме является Сергей Пугачёв, первый её тренер – Павел Блинов.
тяжелая атлетика спорт Кубок России кубок Иркутская область
 
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