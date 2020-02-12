Забайкалье составило топ популярных имён для новорожденных

Жители края стали чаще называть детей необычными и старыми русскими именами



Жители Забайкальского края продолжают называть детей редкими и старыми русскими именами, а также торжественно регистрировать новорожденных. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона со ссылкой на краевой департамент ЗАГС.



По данным ведомства в регионе за 2019 год в торжественной обстановке было зарегистрировано 2,5 тысячи новорожденных.



- Специалист отдела ЗАГС производит регистрацию и вручает первый документ ребенка, его свидетельство о рождении в присутствии близких родственников. Как правило, это бабушки, дедушки и друзья семьи. В основном такие регистрации приурочены к каким-то праздникам. Например, День семьи или День матери, даже на День отца организовывают церемонии, – рассказала первый заместитель руководителя департамента ЗАГС Лариса Качковская.



Специалисты также отмечают, что забайкальцы не только регистрируют рождение детей, организовывая масштабный для семьи праздник, но и называют своих новорожденных необычными именами. Среди редких имен для девочек самыми популярными стали: Лея, Пелагея, Ия, Азалия, Оливия, Мила и другие. Среди мальчиков: Даниэль, Роберт, Даниял, Алекс, Яромир, Еремей, Клим и другие.



Также популярными на протяжении 10 лет остаются имена: Артём, Александр, Максим, Михаил, Иван, Кирилл, Егор, Илья, Дмитрий, София, Анастасия, Дарья, Виктория, Екатерина, Милана, Анна, Варвара, Александра, Валерия.



Сотрудники департамента ЗАГСа отметили, что в 2019 году забайкальцы стали чаще называть новорожденных старыми русскими именами. У девочек это имена: Любава, Прасковья, Аксинья, Полина, Ульяна. Новорожденных мальчиков называют Даниилами, Игнатами, Прохорами, Захарами и Матвеями.

