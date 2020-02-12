Телеведущая призналась, что не умела тогда пользоваться благовониями
В интервью изданию «Телепрограмма» известная телеведущая Алла Михеева вспомнила, как извинялась перед жителями Бурятии за неправильно потушенные благовония.
В большом интервью ведущая рассказала о своём творчестве, планах на будущее, а также обсудила своих подписчиков в Instagram. Алла рассказала, что не всегда может согласиться с мнением людей в Сети, но если же они правы, то может и извиниться. В качестве примера она вспомнила про случай с благовониями в Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», в прошлом году Алла Михеева приезжала в Улан-Удэ, где снимала «Острый репортаж» о праздновании Сагаалгана. Вернувшись в Москву, в передаче «Вечерний Ургант» она рассказывала о поездке и похвасталась подарками – благовониями. Она зажгла одну палочку, но не знала, как её потушить и опустила в стакан с чаем.
Жители раскритиковали этот поступок и запустили в Сети хэштег #Извинисьмихеева. После чего Алла, действительно, извинилась и поздравила Бурятию с праздником Белого месяца.
- После поездки в Бурятию в студии «Вечернего Урганта» я зажгла благовонную палочку и неправильно её потушила, что вызвало бурное обсуждение в социальных сетях. Я искренне попросила прощения на своей странице в инстаграме у жителей Бурятии, – вспомнила телеведущая в интервью «Телепрограмме». - Мне палочки подарили, а как ими пользоваться — не научили. Конечно, в этом большая моя ошибка, что я подробно не изучила этот вопрос. Любая ошибка — это опыт. Мы все живые люди, мы не можем не ошибаться.
После скандала вокруг Аллы Михеевой Иволгинский дацан проинструктировал, как надо пользоваться благовониями.
Алла Михеева вспомнила, как извинялась перед жителями Бурятии
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Предложение, озвученное на открытом совещании правительства, отработают
В конце февраля пройдёт профилактическое мероприятие
Из Бурятии в конкурсе на талисман переписи участвуют шесть работ
Роспотребнадзор дал рекомендации
Клипы с участием бурятской певицы набирают большое количество просмотров
Вторсырьё будут вывозить по мере накопления
Фотографии ванной в антисанитарном состоянии выложили в соцсеть
Не исключено, что необычное объявление фейковое
Стальвире Оршуш предстоит уже в первом круге бороться с экс-чемпионкой мира
В словесном поединке соревнуются 276 конкурсантов – представителей Бурятии, Забайкальского края, Иркутской области и Внутренней Монголии
«Это самая большая добродетель, которую можно совершить телом и очистить грехи его за уходящий год», говорят ламы
Пациент полностью вылечился
Экологический форум состоится в конце февраля
Сейчас Ирина находится в Японии, откуда отправится в родную Бурятию
Песню исполнил финалист международного конкурса «Белый месяц-2019» Цырен Нимаев