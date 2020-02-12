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Алла Михеева вспомнила, как извинялась перед жителями Бурятии

Алла Михеева вспомнила, как извинялась перед жителями Бурятии
Общество, 
Телеведущая призналась, что не умела тогда пользоваться благовониями

В интервью изданию «Телепрограмма» известная телеведущая Алла Михеева вспомнила, как извинялась перед жителями Бурятии за неправильно потушенные благовония.

В большом интервью ведущая рассказала о своём творчестве, планах на будущее, а также обсудила своих подписчиков в Instagram. Алла рассказала, что не всегда может согласиться с мнением людей в Сети, но если же они правы, то может и извиниться. В качестве примера она вспомнила про случай с благовониями в Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», в прошлом году Алла Михеева приезжала в Улан-Удэ, где снимала «Острый репортаж» о праздновании Сагаалгана. Вернувшись в Москву, в передаче «Вечерний Ургант» она рассказывала о поездке и похвасталась подарками – благовониями. Она зажгла одну палочку, но не знала, как её потушить и опустила в стакан с чаем.

Жители раскритиковали этот поступок и запустили в Сети хэштег #Извинисьмихеева. После чего Алла, действительно, извинилась и поздравила Бурятию с праздником Белого месяца.

- После поездки в Бурятию в студии «Вечернего Урганта» я зажгла благовонную палочку и неправильно её потушила, что вызвало бурное обсуждение в социальных сетях. Я искренне попросила прощения на своей странице в инстаграме у жителей Бурятии, – вспомнила телеведущая в интервью «Телепрограмме». - Мне палочки подарили, а как ими пользоваться — не научили. Конечно, в этом большая моя ошибка, что я подробно не изучила этот вопрос. Любая ошибка — это опыт. Мы все живые люди, мы не можем не ошибаться.

После скандала вокруг Аллы Михеевой Иволгинский дацан проинструктировал, как надо пользоваться благовониями.


буддизм телешоу телевидение
 
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