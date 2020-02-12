В конце февраля пройдёт профилактическое мероприятие
По всей России 28 февраля пройдёт всероссийский урок первой помощи. Он нацелен на повышение медицинской грамотности учащихся средних и старших классов в вопросах оказания первой помощи.
Специалисты республиканского центра медицинской профилактики обучат оказанию первой помощи волонтёров-старшеклассников в гимназии № 33 Улан-Удэ. Им расскажут и покажут, как правильно оказывать первую помощь людям в бытовых и чрезвычайных ситуациях.
В свою очередь, волонтёры обучат учащихся других классов, сообщили в республиканском минздраве.
Как сообщал «Байкал-Daily», в декабре 2019 года волонтёры во время встречи с главой Бурятии Алексеем Цыденовым предложили ему попрактиковаться в искусственном массаже сердца на манекене.
Школьников Улан-Удэ научат оказывать первую помощь
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