В Иркутской области ветеран получил медаль в свой 95-летний юбилей

Общество, Фото: пресс-служба минсоцразвития Иркутской области

Памятные награды в регионе вручат около 9700 участникам войны



В Иркутской области ветеранам вручают юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».



5 февраля была вручена первая в Бодайбинском районе медаль ветерану Великой Отечественной войны, труженику тыла Скворцову Михаилу Алексеевичу, в день его 95-летнего юбилея.



Медаль, цветы и подарки вручили ветерану на дому исполняющий обязанности мэра города Бодайбо и района Игорь Крицкий. На вручении присутствовала директор управления соцзащиты населения по району Татьяна Половцева, которая поздравив ветерана, сообщила ему о назначении единовременной денежной выплаты в честь 95-летия. Представитель Совета ветеранов Оксана Слюсаренко вручила ветерану поздравительный адрес и памятный подарок.



Михаил Алексеевич очень был рад гостям, поблагодарил всех и пригласил попить чай с праздничным тортом, который испекла его супруга. С супругой Михаил Алексеевич живёт в любви и согласии уже 69 лет. Она тоже недавно отметила юбилейную дату – 85 лет. Все присутствующие пожелали Михаилу Алексеевичу и его супруге крепкого здоровья, бодрости духа, мира, любви и заботы близких.



3 февраля единственному участнику Великой Отечественной войны Жигаловского района Николаю Ильичу Пуляевскому была вручена юбилейная медаль. Директор управления соцзащиты по району Светлана Белякова поздравила ветерана с высокой наградой.



Родился Николай Ильич в 1924 году в деревне Заплескино Жигаловского района. В армию был призван в ноябре 1942 года, служил в 165-й дивизии 107-го полка. На Втором Белорусском фронте под Ковалем 3 апреля 1944 года был ранен и попал в плен. 4 апреля 1945 года сбежал. Прошёл проверку и был вновь зачислен в ряды Советской Армии, где прослужил ещё 2 года в 5 танковой бригаде. Демобилизовался в августе 1947 года. За участие в боях был награждён медалью «За отвагу». Также имеет награды: орден Отечественной войны II степени, «За Победу над Германией в ВОВ» и другие юбилейные медали.



10 февраля в Эхирит-Булагатском районе памятные награды получили первые девять ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла: Чувашова Оксана Ивановна, Бушков Петр Ефимович, Серебреникова Галина Зиновьевна, Муханаева Евдокия Никитична, Хармеева Степанида Степановна, Гаврилова Валентина Лазаревна, Мантатова Лидия Буиновна, Хамаганова Анна Назаровна, Хамаганова Валентина Булгитовна.



Медали вручили представитель администрации муниципального образования Эдуард Алсагаров и директор управления соцзащиты населения Александра Морохоева, со словами благодарности за неоценимый вклад в Победу, пожеланиями крепкого здоровья и долголетия. Также специалистом управления были приняты заявления от ветеранов на предоставление единовременной денежной выплаты в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов в размере 10000 рублей. Об этом сообщает пресс-служба министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.



Врио губернатора Игорь Кобзев вручил медаль «75 лет Победы» жителю Черемхово Григорию Романовичу Вольфману. 15 марта ветеран, инвалид войны отметит 94-й день рождения. Во время Великой Отечественной войны Григорий Вольфман был помощником командира взвода и разведчиком. Награждён орденами Красной Звезды и Отечественной войны, медалью «За Победу над Германией», юбилейными медалями. Теперь к ним добавилась ещё одна награда, информирует пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.



Ветеран поделился своими воспоминаниями.

- Когда началась война, мне было 14 лет. В эвакуацию наша семья попала в Южный Казахстан. Пытался бежать на войну, но меня вернули. Потом дописал себе год и в 1942 году добровольно пошёл в ряды Красной армии. Меня отправили в пехотное училище. С 1943 года начался мой путь, в действующей армии я провел 452 дня, имею три ранения. В 1944 году после ранения меня отправили в Киев, День Победы я встретил уже в тылу, – рассказал Григорий Вольфман.



10 февраля, полномочный представитель Президента РФ в СФО Сергей Меняйло и Игорь Кобзев вручили юбилейные медали 23 жителям Иркутска, Иркутского района и Ангарского городского округа. Это участники боевых действий, труженики тыла, бывшие жители блокадного Ленинграда. В мероприятии принял участие глава ангарской территории Сергей Петров. Среди награжденных ангарские ветераны Борис Антонович Лещинский и Александр Васильевич Каханов.



Борису Антоновичу недавно исполнилось 98 лет. Он родился на Украине, в армию был призван 10 июня 1941 года. Служил в артиллерии, на Первом Белорусском фронте. Освобождал Украину, Белоруссию, Польшу и Германию. Ветеран награждён медалями «За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», «За освобождение Варшавы», орденом Отечественной войны II степени, а также бронзовой медалью Польской республики.



Александр Васильевич Каханов тоже сражался на Западном фронте. Он был призван в сентябре 1944 года из Восточно-Казахстанской области. Служил в пехоте 25-й гвардейской дивизии 73-го стрелкового полка в составе Второго Украинского фронта. Александр Васильевич участвовал в освобождении Венгрии. Награжден Орденом Отечественной войны I степени, медалью Жукова.



По информации пресс-служба администрации Ангарского городского округа, юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне» будут вручены около 9700 участникам войны и труженикам тыла региона. В Ангарске должны наградить 1137 ветеранов.

