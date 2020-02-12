Участница «Миссис Бурятия» предложила талисман переписи-2020

- Я художник, я так вижу. А почему бы улитке не стать талисманом ВПН-2020? Всё логично - дом 1, жилец – 1, - подписала свою работу Ольга.







- Привет, это Петя. Петя один из самых главных, без него ничего не выйдет, ведь Петя - волонтёр Всероссийской переписи населения 2020. Кто ещё как не он может стать маскотом ВПН 2020?! Петя молодец, будь как Петя, - написала под работой девушка.







- Решила изобразить талисманом переписи милого, могучего, а также доброго мишку, - подписала работу Виктория.







11 февраля стартовало открытое голосование за лучший вариант талисмана всероссийской переписи населения 2020 года. Голосование продлится до 21 февраля. Затем лишь 10% из поступивших работ попадут в шорт-лист на оценку жюри.Из Бурятии в конкурсе талисмана участвуют шесть работ от четырёх участников. В том числе талисман переписи нарисовала участница конкурса «Миссис Бурятия – 2020» Ольга Волкова. Девушка подала на конкурс целых три работы – могучее дерево, медведя с пером и улитку на листочках.Другая участница из Бурятии художница Аня Зефир представила на конкурс молодого позитивного волонтёра всероссийской переписи населения Петю. В руках юноша держит ручку и портфель.Ещё одна конкурсантка из Бурятии Полина Комарова видит вязаную сову с надписью «ВПН» талисманом переписи. Бурого мишку с карандашом представила на конкурс ещё одна участница Виктория Батуева.На конкурс талисмана всероссийской переписи населения пришло сотни интересных работ. Участники в качестве талисмана ВПН рисуют зайчиков, медведей, мальчиков и девочек, аистов, колобка, сов и других персонажей. Победитель конкурса на лучший талисман ВПН получит денежный приз в размере 60 тысяч рублей.Проголосовать за понравившиеся работы можно по ссылке