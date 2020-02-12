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Жителям Бурятии рассказали, как выбирать косметику и духи

Жителям Бурятии рассказали, как выбирать косметику и духи
Общество, 
Роспотребнадзор дал рекомендации

Управления Роспотребнадзора по Бурятии дало рекомендации по выбору парфюмерно-косметической продукции.

Специалисты советуют не покупать духи и косметику у уличных торговцев, в магазинах и павильонах без фирменного наименования организации, адреса и режима работы.

- Также необходимо обратить внимание на информацию на упаковке, которая должна содержать сведения о назначении продукции (если это не следует из наименования), входящих в состав ингредиентах, об ограничениях (противопоказаниях) для применения, способах и условиях применения, условиях хранения, о номинальном количестве (объём или масса) продукции, дате изготовления (месяц, год) и сроке годности (месяцев, лет), цвет и/или тон (для декоративной косметики и окрашивающих средств), - отмечают в Роспотребнадзоре.

Специалисты добавили, что перед покупкой клиент может ознакомиться с запахом товаров и другими характеристиками, но добавили, что наносить тестеры на лицо, глаза и губы небезопасно.
Роспотребнадзор
 
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