Сарюна Бальжинимаева появилась в клипе монгольского хип-хоп дуэта

Клип на данный момент набрал уже более 62 тысяч просмотров и более 6,5 тысяч лайков. На кадрах Сарюна Бальжинимаева и два рэпера – Ванде и Эбо – наслаждаются зимним отдыхом – катаются на повозке по лесной дороге и гуляют по льду замёрзшего озера.







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Неделю назад на YouTube вышел другой клип Vandebo и Сарюны на песню Baka – видео набрало почти полмиллиона просмотров. Самым просматриваемым из недавних релизов стал клип на песню Huiten – его увидели 1,3 миллиона раз, 18 тысяч пользователей поставили лайк.





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Как сообщал «Байкал-Daily» 5 января Сарюна Бальжинимаева выпустила свой первый сольный клип «Nyudenso» . В видеоработе показана красивая история любви молодой девушки. Клип очень лёгкий и нежный.



Также недавно вышел клип на песню «Халуут» бурятского рэпера Алдара Дугарона при участии Сарюны Бальжинимаевой и популярного монгольского рэпера GINJIN. Песня на монгольском языке прозвучала в заключительной серии популярного монгольского кинопроекта «Single Ladies».









Видео содержит сцены курения. «Байкал-Daily» напоминает, что курение вредит вашему здоровью.

Бурятская певица Сарюна Бальжинимаева активно продвигается в Монголии. Накануне состоялась премьера клипа на песню Dungun Dangan монгольского хип-хоп дуэта Vandebo при участии Сарюны. Бурятская певица исполняет в песне припев и куплет.