На Байкале стартует фестиваль зимних игр «Зимниада 2020»

Мероприятие откроется экстремальной гонкой «Ледовый шторм»
Восемь культурно-массовых и спортивных мероприятий состоится в феврале в рамках XVII международного фестиваля зимних игр на Байкале «Зимниада-2020» на территории Иркутской области. Об этом рассказала начальник отдела развития въездного и внутреннего туризма агентства по туризму Иркутской области Ирина Томсон на пресс-конференции 11 февраля.
Цель фестиваля – популяризация активного образа жизни, зимних видов отдыха на территории Иркутской области и привлечение на Байкал туристов из разных регионов России и стран.
- Всего в календарь «Зимниады» в 2020 году включили 15 культурно-массовых и спортивных мероприятий в Иркутском, Ольхонском и Слюдянском районах, а также в Свирске. Из них восемь будут проведены в феврале, – отметила Ирина Томсон.
Как подчеркнул член оргкомитета «Зимниады» Вадим Копылов, требования, предъявляемые контролирующими органами к обеспечению безопасности участников и зрителей при проведении мероприятий, будут полностью соблюдены.
В этом году «Зимниада» откроется 14 февраля Байкальской экстремальной гонкой «Ледовый шторм» на Малом море (0+). Далее с 16 по 24 февраля в поселке Хужир Ольхонского района будет проходить праздник культуры, творчества и спорта «Olkhon Ice Fest» (0+).
- Фестиваль будет предварять международный конкурс ледовых скульпторов, в котором примут участие восемь команд. Тема конкурса – «Лёд – это жизнь». Планируем организовать яркий праздник для жителей и гостей острова Ольхон, которых ждёт насыщенная культурная программа, – сообщил организатор «Olkhon Ice Fest» Семен Майор.
В День защитника Отечества традиционно начнёт свою работу фестиваль ледовых скульптур «Живи на Байкале» в посёлке Листвянка Иркутского района (0+). Тема городка в этом году – «Год жизни на Байкале», а вся инфраструктура будет выстроена в тематике сибирского леса.
- Для гостей нашего мероприятия приготовлено много сюрпризов. В частности, будут организованы интерактивные площадки, большой каток, карусели, сухие бассейны, авиашоу, праздничный салют и многое другое. Ожидаем в день открытия около пяти тысяч человек, – рассказала представитель АНО «Живи на Байкале» Инга Корочкина.
В конце февраля пройдут Открытый Байкальский международный марафон на коньках в бухте Базарной (0+), межрегиональный фестиваль зимних волшебников «Ледяная сказка Байкала» в Слюдянке и Байкальске (0+), зимний фестиваль «Baikal-live winter» в посёлке Листвянка Иркутского района (18+), гонки на квадроциклах «Extreme-ALL Fest» возле ледокола «Ангара» в Иркутске (0+) и праздник «Гуляй, Масленица» в архитектурно-этнографическом комплексе «Тальцы» (0+). Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
На Байкале стартует фестиваль зимних игр «Зимниада 2020»
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