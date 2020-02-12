 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

12 Февраля

11 Февраля

Популярное

На Байкале стартует фестиваль зимних игр «Зимниада 2020»

На Байкале стартует фестиваль зимних игр «Зимниада 2020»
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Мероприятие откроется экстремальной гонкой «Ледовый шторм»

Восемь культурно-массовых и спортивных мероприятий состоится в феврале в рамках XVII международного фестиваля зимних игр на Байкале «Зимниада-2020» на территории Иркутской области. Об этом рассказала начальник отдела развития въездного и внутреннего туризма агентства по туризму Иркутской области Ирина Томсон на пресс-конференции 11 февраля.

Цель фестиваля – популяризация активного образа жизни, зимних видов отдыха на территории Иркутской области и привлечение на Байкал туристов из разных регионов России и стран.

- Всего в календарь «Зимниады» в 2020 году включили 15 культурно-массовых и спортивных мероприятий в Иркутском, Ольхонском и Слюдянском районах, а также в Свирске. Из них восемь будут проведены в феврале, – отметила Ирина Томсон.

Как подчеркнул член оргкомитета «Зимниады» Вадим Копылов, требования, предъявляемые контролирующими органами к обеспечению безопасности участников и зрителей при проведении мероприятий, будут полностью соблюдены.

В этом году «Зимниада» откроется 14 февраля Байкальской экстремальной гонкой «Ледовый шторм» на Малом море (0+). Далее с 16 по 24 февраля в поселке Хужир Ольхонского района будет проходить праздник культуры, творчества и спорта «Olkhon Ice Fest» (0+).

- Фестиваль будет предварять международный конкурс ледовых скульпторов, в котором примут участие восемь команд. Тема конкурса – «Лёд – это жизнь». Планируем организовать яркий праздник для жителей и гостей острова Ольхон, которых ждёт насыщенная культурная программа, – сообщил организатор «Olkhon Ice Fest» Семен Майор.

В День защитника Отечества традиционно начнёт свою работу фестиваль ледовых скульптур «Живи на Байкале» в посёлке Листвянка Иркутского района (0+). Тема городка в этом году – «Год жизни на Байкале», а вся инфраструктура будет выстроена в тематике сибирского леса.

- Для гостей нашего мероприятия приготовлено много сюрпризов. В частности, будут организованы интерактивные площадки, большой каток, карусели, сухие бассейны, авиашоу, праздничный салют и многое другое. Ожидаем в день открытия около пяти тысяч человек, – рассказала представитель АНО «Живи на Байкале» Инга Корочкина.

В конце февраля пройдут Открытый Байкальский международный марафон на коньках в бухте Базарной (0+), межрегиональный фестиваль зимних волшебников «Ледяная сказка Байкала» в Слюдянке и Байкальске (0+), зимний фестиваль «Baikal-live winter» в посёлке Листвянка Иркутского района (18+), гонки на квадроциклах «Extreme-ALL Fest» возле ледокола «Ангара» в Иркутске (0+) и праздник «Гуляй, Масленица» в архитектурно-этнографическом комплексе «Тальцы» (0+). Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
фестиваль зимниада Байкал спорт концерт Масленица ледовая скульптура конкурс Иркутская область Ольхон
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Читу посетят участники перехода «Всё для фронта, всё для Победы!»
Читу посетят участники перехода «Всё для фронта, всё для Победы!»
Общество, 12.02.2020
В связи с этим будет ограничено движение транспорта
В Улан-Удэ отметят международный день Православной молодёжи
В Улан-Удэ отметят международный день Православной молодёжи
Общество, 12.02.2020
Мероприятия, приуроченные к празднованию, пройдут 15 и 16 февраля
В Иркутской области ветеран получил медаль в свой 95-летний юбилей
В Иркутской области ветеран получил медаль в свой 95-летний юбилей
Общество, 12.02.2020
Памятные награды в регионе вручат около 9700 участникам войны
В Улан-Удэ студенты встретились с воинами-интернационалистами
В Улан-Удэ студенты встретились с воинами-интернационалистами
Общество, 12.02.2020
Во ВСГУТУ прошло торжественное мероприятие «Наследники Победителей»
В Забайкалье конкурс проектов памятника остался без победителя
В Забайкалье конкурс проектов памятника остался без победителя
Общество, 12.02.2020
Подведены итоги конкурса эскизов мемориала «Дети войны»
В Бурятии объявлен конкурс рисунков о защитниках Родины
В Бурятии объявлен конкурс рисунков о защитниках Родины
Общество, 12.02.2020
Призами станут наборы творчества для юного художника
Финал Кубка мира по ледовому гольфу пройдёт на Байкале
Финал Кубка мира по ледовому гольфу пройдёт на Байкале
Общество, 12.02.2020
Среди финалистов – представители Китая и Южной Кореи
Бурятия встретит «Студенческую весну» в апреле
Бурятия встретит «Студенческую весну» в апреле
Общество, 12.02.2020
Гала-концерт традиционного межвузовского фестиваля состоится 16 апреля
Забайкалье составило топ популярных имён для новорожденных
Забайкалье составило топ популярных имён для новорожденных
Общество, 12.02.2020
Жители края стали чаще называть детей необычными и старыми русскими именами
Тяжелоатлетка из Иркутской области стала призёром кубка России
Тяжелоатлетка из Иркутской области стала призёром кубка России
Общество, 12.02.2020
230 кг по сумме двоеборья позволили ей занять второе место
Бурятия вошла в 55 регионов для бюджетного оздоровительного отдыха
Бурятия вошла в 55 регионов для бюджетного оздоровительного отдыха
Общество, 12.02.2020
В Бурятии можно найти санаторный отдых за 2450 рублей в день
В Иркутске от желающих стать артистами балета нет отбоя
В Иркутске от желающих стать артистами балета нет отбоя
Общество, 12.02.2020
Набор на обучение по этой специальности оказался востребованным
Испанский велосипедист, отправившийся на Байкал, проедет 700 км на поезде
Испанский велосипедист, отправившийся на Байкал, проедет 700 км на поезде
Общество, 12.02.2020
Путешествие испанца затянулось из-за неожиданных морозов
В Бурятии на Байкале открыли две ледовые переправы
В Бурятии на Байкале открыли две ледовые переправы
Общество, 12.02.2020
Их оборудовали в Баргузинском районе
Турнир по настольному теннису прошёл в Бурятии
Турнир по настольному теннису прошёл в Бурятии
Общество, 12.02.2020
Соревнования были посвящены празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне  

Позитив

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^