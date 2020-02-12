Вторсырьё будут вывозить по мере накопления
В Улан-Удэ пакеты и бумагу теперь можно сдать в МИП «Байкалия» по адресу: ул. Ключевская 70 «а», напротив МФЦ. Об этом сообщают общественники.
Можно сдать:
- пакеты, полиэтиленовые, мягкие, тянущиеся, маркировка 2 и 4;
- крышечки от соков, воды и прочих напитков, маркировка 2 и 4
- макулатуру (коробки от чая, конфет и каши собрать отдельно и перевязать; тетради, альбомы, газеты и бумага отдельно);
Работают с понедельника по пятницу с 8 до 18 часов.
Вторсырьё будут вывозить по мере накопления.
Улан-удэнцы могут сдать на переработку пакеты и макулатуру
Общество, Фото:
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