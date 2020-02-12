Улан-удэнцы могут сдать на переработку пакеты и макулатуру

Вторсырьё будут вывозить по мере накопления



В Улан-Удэ пакеты и бумагу теперь можно сдать в МИП «Байкалия» по адресу: ул. Ключевская 70 «а», напротив МФЦ. Об этом сообщают общественники.



Можно сдать:



- пакеты, полиэтиленовые, мягкие, тянущиеся, маркировка 2 и 4;

- крышечки от соков, воды и прочих напитков, маркировка 2 и 4

- макулатуру (коробки от чая, конфет и каши собрать отдельно и перевязать; тетради, альбомы, газеты и бумага отдельно);



Работают с понедельника по пятницу с 8 до 18 часов.



Вторсырьё будут вывозить по мере накопления.

