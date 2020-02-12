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В Бурятии военных кормят луком и чесноком от простуды

В Бурятии военных кормят луком и чесноком от простуды
Общество, 
Вакцинировали весь личный состав

В Бурятии в соединениях и воинских частях приняты дополнительные меры профилактики вирусных и простудных заболеваний.

Проведена вакцинация всего личного состава. В лечебных заведениях созданы запасы витаминов и дезинфицирующих средств, в том числе противовирусных препаратов. В рацион питания военных введены витаминизированные овощные салаты, дополнительно выдаются лук и чеснок.

- В расположениях, где проживает личный состав, регулярно проводится термометрия, организовано проветривание и дезинфекция спальных помещений, постоянно ведутся мониторинг температурного режима. В местах проведения полевых занятий развёрнуты пункты обогрева личного состава, оборудованы места для просушки обмундирования и обуви, организованы дополнительное питание и выдача горячего чая, - сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

Во всех воинских частях проведены занятия, на которых до личного состава были доведены факторы, вызывающие переохлаждение организма, а также основные симптомы и стадии различных вирусных заболеваний.
военнослужащие ОРВИ
 
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