В Бурятии военных кормят луком и чесноком от простуды

Вакцинировали весь личный состав



В Бурятии в соединениях и воинских частях приняты дополнительные меры профилактики вирусных и простудных заболеваний.



Проведена вакцинация всего личного состава. В лечебных заведениях созданы запасы витаминов и дезинфицирующих средств, в том числе противовирусных препаратов. В рацион питания военных введены витаминизированные овощные салаты, дополнительно выдаются лук и чеснок.



- В расположениях, где проживает личный состав, регулярно проводится термометрия, организовано проветривание и дезинфекция спальных помещений, постоянно ведутся мониторинг температурного режима. В местах проведения полевых занятий развёрнуты пункты обогрева личного состава, оборудованы места для просушки обмундирования и обуви, организованы дополнительное питание и выдача горячего чая, - сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.



Во всех воинских частях проведены занятия, на которых до личного состава были доведены факторы, вызывающие переохлаждение организма, а также основные симптомы и стадии различных вирусных заболеваний.

