В Улан-Удэ студенты встретились с воинами-интернационалистами

Во ВСГУТУ прошло торжественное мероприятие «Наследники Победителей»



10 февраля в Улан-Удэ состоялась встреча ветеранов афганской войны со студентами. Торжественное мероприятие «Наследники Победителей», приуроченное к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, прошло в Восточно-сибирском государственном университете технологий и управления при участии учащихся военно-учебного центра университета, воинов-интернационалистов и участников боевых действий из Республики Бурятия.



На сцене прозвучали песни о Родине и патриотические песни, песни о любви в исполнении вокальной группы «Афганцы Сибири» Иркутской областной общественной организации ветеранов Афганистана.



Гости рассказали молодёжи о той войне, которая скрепила их боевое братство, унесла жизни молодых воинов, выполнявших интернациональный долг. Перед студентами на мероприятии выступил А.Р. Халтаев, подполковник медслужбы в отставке, служивший в Афганистане.



15 февраля воины-интернационалисты Бурятии, выполнявшие интернациональный долг в Республике Афганистан, отметят 31-ую годовщину вывода войск ограниченного контингента из этой страны. Всего в афганской войне участвовало 2,4 тысячи уроженцев республики. Из них 24 человека не вернулись домой, 35 навсегда остались инвалидами… Молодое поколение, которое знает об этой войне уже не так много и хорошо, узнали и увидели этих доблестных воинов, защищавших интересы Родины. Об этом сообщает пресс-служба ВСГУТУ.

