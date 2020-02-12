Во ВСГУТУ прошло торжественное мероприятие «Наследники Победителей»
10 февраля в Улан-Удэ состоялась встреча ветеранов афганской войны со студентами. Торжественное мероприятие «Наследники Победителей», приуроченное к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, прошло в Восточно-сибирском государственном университете технологий и управления при участии учащихся военно-учебного центра университета, воинов-интернационалистов и участников боевых действий из Республики Бурятия.
На сцене прозвучали песни о Родине и патриотические песни, песни о любви в исполнении вокальной группы «Афганцы Сибири» Иркутской областной общественной организации ветеранов Афганистана.
Гости рассказали молодёжи о той войне, которая скрепила их боевое братство, унесла жизни молодых воинов, выполнявших интернациональный долг. Перед студентами на мероприятии выступил А.Р. Халтаев, подполковник медслужбы в отставке, служивший в Афганистане.
15 февраля воины-интернационалисты Бурятии, выполнявшие интернациональный долг в Республике Афганистан, отметят 31-ую годовщину вывода войск ограниченного контингента из этой страны. Всего в афганской войне участвовало 2,4 тысячи уроженцев республики. Из них 24 человека не вернулись домой, 35 навсегда остались инвалидами… Молодое поколение, которое знает об этой войне уже не так много и хорошо, узнали и увидели этих доблестных воинов, защищавших интересы Родины. Об этом сообщает пресс-служба ВСГУТУ.
В Улан-Удэ студенты встретились с воинами-интернационалистами
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В связи с этим будет ограничено движение транспорта
Мероприятия, приуроченные к празднованию, пройдут 15 и 16 февраля
Памятные награды в регионе вручат около 9700 участникам войны
Во ВСГУТУ прошло торжественное мероприятие «Наследники Победителей»
Подведены итоги конкурса эскизов мемориала «Дети войны»
Призами станут наборы творчества для юного художника
Среди финалистов – представители Китая и Южной Кореи
Гала-концерт традиционного межвузовского фестиваля состоится 16 апреля
Жители края стали чаще называть детей необычными и старыми русскими именами
230 кг по сумме двоеборья позволили ей занять второе место
В Бурятии можно найти санаторный отдых за 2450 рублей в день
Набор на обучение по этой специальности оказался востребованным
Путешествие испанца затянулось из-за неожиданных морозов
Их оборудовали в Баргузинском районе
Соревнования были посвящены празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне