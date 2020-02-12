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В Улан-Удэ студенты встретились с воинами-интернационалистами

В Улан-Удэ студенты встретились с воинами-интернационалистами
Общество,  Фото:пресс-служба ВСГУТУ
Во ВСГУТУ прошло торжественное мероприятие «Наследники Победителей»

10 февраля в Улан-Удэ состоялась встреча ветеранов афганской войны со студентами. Торжественное мероприятие «Наследники Победителей», приуроченное к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, прошло в Восточно-сибирском государственном университете технологий и управления при участии учащихся военно-учебного центра университета, воинов-интернационалистов и участников боевых действий из Республики Бурятия.

На сцене прозвучали песни о Родине и патриотические песни, песни о любви в исполнении вокальной группы «Афганцы Сибири» Иркутской областной общественной организации ветеранов Афганистана.

Гости рассказали молодёжи о той войне, которая скрепила их боевое братство, унесла жизни молодых воинов, выполнявших интернациональный долг. Перед студентами на мероприятии выступил А.Р. Халтаев, подполковник медслужбы в отставке, служивший в Афганистане.

15 февраля воины-интернационалисты Бурятии, выполнявшие интернациональный долг в Республике Афганистан, отметят 31-ую годовщину вывода войск ограниченного контингента из этой страны. Всего в афганской войне участвовало 2,4 тысячи уроженцев республики. Из них 24 человека не вернулись домой, 35 навсегда остались инвалидами… Молодое поколение, которое знает об этой войне уже не так много и хорошо, узнали и увидели этих доблестных воинов, защищавших интересы Родины. Об этом сообщает пресс-служба ВСГУТУ.
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