Гала-концерт традиционного межвузовского фестиваля состоится 16 апреля
В апреле в Улан-Удэ пройдёт республиканский этап фестиваля-конкурса «Студенческая весна 2020». Уже с конца марта в вузах стартуют концерты творческих коллективов и факультетов для отбора на внутренние гала-концерты. Об этом сообщает пресс-служба Бурятского государственного университета.
13 и 14 апреля состоятся межвузовские конкурсы по номинациям. 16 апреля в физкультурно-спортивном комплексе победители регионального этапа определятся в финальном гала-концерте.
По результатам конкурсной программы фестиваля будет сформирована делегация Бурятии, которая представит регион на XXVIII всероссийском фестивале «Российская студенческая весна – весна Победы». Финал фестиваля в этом году пройдёт в Ростове-на-Дону с 20 по 25 мая. Его участниками станут более 2500 победителей и призёров региональных этапов.
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Бурятия встретит «Студенческую весну» в апреле
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