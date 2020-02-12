25-й «Baikal Open» состоится в марте
С 5 по 7 марта в физкультурно-спортивном комплексе Улан-Удэ пройдёт XXV юбилейный международный турнир по вольной борьбе среди мужчин «Baikal Open 2020» на призы главы Республики Бурятия. Об этом сообщает паблик «Борцы Бурятии».
Соревнования традиционно собирает сильнейших борцов России и зарубежья. В прошлом году в турнире приняли участие более 200 спортсменов из 11 регионов России и 15 стран. Также прошлые состязания получили новое название – «Baikal Open».
В 2019 году бурятские борцы завоевали четыре золотых медали домашнего турнира. Победу республике принесли Александр Богомоев (до 61 кг), Даша Шарастепанов (до 65 кг), Евгений Жербаев (до 70 кг) и Арсалан Будажапов (до 74 кг).
Возрастное ограничение 0+
В Бурятии пройдёт юбилейный турнир по вольной борьбе
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В связи с этим будет ограничено движение транспорта
Мероприятия, приуроченные к празднованию, пройдут 15 и 16 февраля
Памятные награды в регионе вручат около 9700 участникам войны
Во ВСГУТУ прошло торжественное мероприятие «Наследники Победителей»
Подведены итоги конкурса эскизов мемориала «Дети войны»
Призами станут наборы творчества для юного художника
Среди финалистов – представители Китая и Южной Кореи
Гала-концерт традиционного межвузовского фестиваля состоится 16 апреля
Жители края стали чаще называть детей необычными и старыми русскими именами
230 кг по сумме двоеборья позволили ей занять второе место
В Бурятии можно найти санаторный отдых за 2450 рублей в день
Набор на обучение по этой специальности оказался востребованным
Путешествие испанца затянулось из-за неожиданных морозов
Их оборудовали в Баргузинском районе
Соревнования были посвящены празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне