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В Бурятии пройдёт юбилейный турнир по вольной борьбе

В Бурятии пройдёт юбилейный турнир по вольной борьбе
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
25-й «Baikal Open» состоится в марте

С 5 по 7 марта в физкультурно-спортивном комплексе Улан-Удэ пройдёт XXV юбилейный международный турнир по вольной борьбе среди мужчин «Baikal Open 2020» на призы главы Республики Бурятия. Об этом сообщает паблик «Борцы Бурятии».

Соревнования традиционно собирает сильнейших борцов России и зарубежья. В прошлом году в турнире приняли участие более 200 спортсменов из 11 регионов России и 15 стран. Также прошлые состязания получили новое название – «Baikal Open».

В 2019 году бурятские борцы завоевали четыре золотых медали домашнего турнира. Победу республике принесли Александр Богомоев (до 61 кг), Даша Шарастепанов (до 65 кг), Евгений Жербаев (до 70 кг) и Арсалан Будажапов (до 74 кг).

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вольная борьба борьба турнир Улан-Удэ спорт Бурятия
 
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