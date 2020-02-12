В Улан-Удэ пройдёт форум по проблеме сточных вод

Экологический форум состоится в конце февраля



29 февраля в Национальной библиотеке Бурятии состоится Байкальский экологический форум «Пути к спасению озера Байкал».



- Улан-Удэ находится в числе наибольших загрязнителей озера Байкал. Очистные сооружения Улан-Удэ ежедневно пропускают около 140 000 кубометров стоков, треть из которых промышленные отходы (для сравнения Северобайкальск сливает 3000 кубометров в сутки). В Бурятии сброс сточных вод в реки ведут 37 предприятий через 46 водовыпусков, в том числе на Байкальской природной территории – 28, из них пять в Центральной экологической зоне озера Байкал. Еще 9 предприятий сбрасывают стоки на рельеф местности в Центральной экологической зоне, - сообщают организаторы.



Байкальский экологический форум посвятят проблеме очистки сточных вод, содержащих АСПАВ (анионные синтетические поверхностно-активные вещества), фосфаты, хлор и другие химические компоненты, оказывающие негативное влияние на окружающую среду, в частности, водоёмы.



Во время работы форума будут вестись мастер-классы по изготовлению безвредных моющих средств в домашних условия. На территории библиотеки будет организован раздельный сбор отходов (макулатуры, пластика, алюминия, жести, полиэтиленовых упаковок, стекла, батареек).







