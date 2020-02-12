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В Чите выписали болевшего коронавирусом гражданина КНР

В Чите выписали болевшего коронавирусом гражданина КНР
Общество,  Фото:правительство Забайкальского края
Пациент полностью вылечился

В среду днём из больницы в Чите выписали гражданина КНР, у которого ранее диагностировали коронавирус. Об этом сообщает Забайкальский ситуационный центр по коронавирусу.

Главный врач краевой клинической инфекционной больницы Сергей Юрчук сообщил, что несколько анализов подряд показали отсутствие вируса. Сейчас бывший пациент не представляет опасности для общества.

По словам самого гражданина Китая, он чувствует себя хорошо и очень рад, что наконец-то может находиться на улице.

Жена и дочь бывшего больного пока ещё находятся под наблюдением медицинских работников. Как только результаты их анализов будут дважды подтверждены лабораторно как отрицательные, их также сразу выпишут из стационара.

Мужчина был госпитализирован 26 января сразу после пересечения границы. Его поместили в специальную боксированную палату.

По последним данным, число заражённых коронавирусом в Китае превысило 44,6 тысячи человек, 1113 умерли. Ещё 4740 граждан выздоровели. В России пока зафиксировано только два случая: в Тюменской области и как раз этот бывший больной в Забайкальском крае. Китаянка, госпитализированная в Тюмени, также уже выписана из больницы.



коронавирус
 
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