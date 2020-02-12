В Чите выписали болевшего коронавирусом гражданина КНР

По словам самого гражданина Китая, он чувствует себя хорошо и очень рад, что наконец-то может находиться на улице.







Жена и дочь бывшего больного пока ещё находятся под наблюдением медицинских работников. Как только результаты их анализов будут дважды подтверждены лабораторно как отрицательные, их также сразу выпишут из стационара.