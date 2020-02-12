 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

12 Февраля

11 Февраля

Популярное

Верующие в Бурятии делают 100 тысяч простираний

Верующие в Бурятии делают 100 тысяч простираний
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
«Это самая большая добродетель, которую можно совершить телом и очистить грехи его за уходящий год», говорят ламы

Как сообщал «Байкал-Daily», с 12 декабря до 9 марта 2020 года для всех верующих была объявлена акция: 100 тысяч мургэл – простираний. 21 декабря прошлого года исполнилось 600 лет со дня Нирваны основоположника школы Гелугпа Чже Цонкапы.

Любой желающий может присоединиться, только нужно вести индивидуальный подсчёт. «Приглашаем всех совершать простирания в честь этой юбилейной даты», говорится в официальной группе Курумканского дацана в соцсети.

- Простирания – мургэл - можно делать в любое удобное время и в любом количестве. Это самая большая добродетель, которую можно совершить телом и очистить грехи его за уходящий год, а также заложить самые весомые позитивные причины на наступающий. Простирание очищает карму, т.е. значительно смягчает или полностью убирает многие проблемы, страдания, которые могут нам встретиться. Например, попадание в несчастный случай, болезнь и т.д. Нужно завести специальную тетрадь для записи количества простираний и ежедневно вести подсчёт. Напомню, также, что это ещё и очень хорошее физическое упражнение. При достаточном количестве вполне заменит любой тренажёрный зал или занятие фитнесом, - отмечают представители Курумканского дацана.

Мургэл можно рассматривать с духовной стороны, можно и с лечебной. Противопоказанием могут быть только сильное физическое истощение, какие-нибудь боли и высокое давление. Во всех остальных случаях мургэл показан.

Совершённые подсчитанные простирания нужно запомнить или сохранить в записях, в следующий раз к этому количеству прибавить.



буддизм
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Верующие в Бурятии делают 100 тысяч простираний
Верующие в Бурятии делают 100 тысяч простираний
Общество, 12.02.2020
«Это самая большая добродетель, которую можно совершить телом и очистить грехи его за уходящий год», говорят ламы  
Жительница Бурятии бросила учёбу в Китае из-за коронавируса
Жительница Бурятии бросила учёбу в Китае из-за коронавируса
Общество, 12.02.2020
Сейчас Ирина находится в Японии, откуда отправится в родную Бурятию
В Бурятии анонсировали премьеру нового клипа «Бэшэг»
В Бурятии анонсировали премьеру нового клипа «Бэшэг»
Общество, 12.02.2020
Песню исполнил финалист международного конкурса «Белый месяц-2019» Цырен Нимаев
В Улан-Удэ презентуют книгу о репрессированных ламах
В Улан-Удэ презентуют книгу о репрессированных ламах
Общество, 12.02.2020
Презентация состоится в эту пятницу
11 школьников в Бурятии выбрали ЕГЭ по китайскому языку
11 школьников в Бурятии выбрали ЕГЭ по китайскому языку
Общество, 12.02.2020
На сдачу ЕГЭ по китайскому языку 2020 года зарегистрированы школьники из 51 региона
В Бурятии малоимущие семьи получат пособия в 6 тысяч
В Бурятии малоимущие семьи получат пособия в 6 тысяч
Общество, 12.02.2020
Новые выплаты получат семьи с невысоким доходом с детьми от трёх до семи лет
Байкеры из Москвы проехали из Улан-Удэ до Магадана
Байкеры из Москвы проехали из Улан-Удэ до Магадана
Общество, 12.02.2020
В пути участники мотопробега столкнулись с трудностями
На дороги Улан-Удэ рассыпали 966 тонн песка
На дороги Улан-Удэ рассыпали 966 тонн песка
Общество, 12.02.2020
Работы по расчистке дорог продолжаются
Музей Бурятии разыскивает «Героев войны»
Музей Бурятии разыскивает «Героев войны»
Общество, 12.02.2020
Музей собирает информацию о жителях республики, участвовавших Великой Отечественной войне
Иркутские осуждённые восстановили ограждение памятника Александру III
Иркутские осуждённые восстановили ограждение памятника Александру III
Общество, 12.02.2020
Восстановлением памятника осуждённые занимаются уже не в первый раз
В Улан-Удэ осуждённые написали стихи о войне
В Улан-Удэ осуждённые написали стихи о войне
Общество, 12.02.2020
Планируется издать сборник авторских произведений
В Улан-Удэ к ответственности привлекли 13 пешеходов
В Улан-Удэ к ответственности привлекли 13 пешеходов
Общество, 12.02.2020
Люди переходили дорогу вне положенных местах
В Бурятии местами слабые метели
В Бурятии местами слабые метели
Общество, 12.02.2020
По данным Бурятского гидрометцентра, 12 февраля по республике местами небольшой снег

Позитив

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^