«Это самая большая добродетель, которую можно совершить телом и очистить грехи его за уходящий год», говорят ламы
Как сообщал «Байкал-Daily», с 12 декабря до 9 марта 2020 года для всех верующих была объявлена акция: 100 тысяч мургэл – простираний. 21 декабря прошлого года исполнилось 600 лет со дня Нирваны основоположника школы Гелугпа Чже Цонкапы.
Любой желающий может присоединиться, только нужно вести индивидуальный подсчёт. «Приглашаем всех совершать простирания в честь этой юбилейной даты», говорится в официальной группе Курумканского дацана в соцсети.
- Простирания – мургэл - можно делать в любое удобное время и в любом количестве. Это самая большая добродетель, которую можно совершить телом и очистить грехи его за уходящий год, а также заложить самые весомые позитивные причины на наступающий. Простирание очищает карму, т.е. значительно смягчает или полностью убирает многие проблемы, страдания, которые могут нам встретиться. Например, попадание в несчастный случай, болезнь и т.д. Нужно завести специальную тетрадь для записи количества простираний и ежедневно вести подсчёт. Напомню, также, что это ещё и очень хорошее физическое упражнение. При достаточном количестве вполне заменит любой тренажёрный зал или занятие фитнесом, - отмечают представители Курумканского дацана.
Мургэл можно рассматривать с духовной стороны, можно и с лечебной. Противопоказанием могут быть только сильное физическое истощение, какие-нибудь боли и высокое давление. Во всех остальных случаях мургэл показан.
Совершённые подсчитанные простирания нужно запомнить или сохранить в записях, в следующий раз к этому количеству прибавить.
Верующие в Бурятии делают 100 тысяч простираний
Общество, Фото:
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