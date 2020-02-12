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В Бурятии объявлен конкурс рисунков о защитниках Родины

В Бурятии объявлен конкурс рисунков о защитниках Родины
Общество,  Фото:pixabay.com
Призами станут наборы творчества для юного художника

В Улан-Удэ в преддверии празднования Дня защитника Отечества объявлен конкурс детских рисунков на тему «Наши защитники».

Правила участия просты:
- быть подписанным в соцсети «Инстаграм» на @parki03 и @ldobra03;
- выложить этот пост себе в историю с отметкой @parki03 и @ldobra03;
- поставить лайки трём последним публикациям;
- до конца 20 февраля опубликовать в своём аккаунте подписанный рисунок юного художника с указанием фамилии, имени и возраста, поставить хэштэг #нашиЗащитники_парки03, #парки03 .

21 февраля жюри определит лучшие рисунки в возрастных категориях: до 5 лет, 6-9 лет и 10-14 лет.

22 февраля в парке «Юбилейный» на праздничном мероприятии будут вручены победителям подарки – 3 чемодана творчества для юного художника стоимостью 1700 рублей каждый. Об этом сообщает пресс-служба дирекции по паркам культуры и отдыха г. Улан-Удэ.

Возрастное ограничение 0+
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