В Бурятии объявлен конкурс рисунков о защитниках Родины

Призами станут наборы творчества для юного художника



В Улан-Удэ в преддверии празднования Дня защитника Отечества объявлен конкурс детских рисунков на тему «Наши защитники».



Правила участия просты:

- быть подписанным в соцсети «Инстаграм» на @parki03 и @ldobra03;

- выложить этот пост себе в историю с отметкой @parki03 и @ldobra03;

- поставить лайки трём последним публикациям;

- до конца 20 февраля опубликовать в своём аккаунте подписанный рисунок юного художника с указанием фамилии, имени и возраста, поставить хэштэг #нашиЗащитники_парки03, #парки03 .



21 февраля жюри определит лучшие рисунки в возрастных категориях: до 5 лет, 6-9 лет и 10-14 лет.



22 февраля в парке «Юбилейный» на праздничном мероприятии будут вручены победителям подарки – 3 чемодана творчества для юного художника стоимостью 1700 рублей каждый. Об этом сообщает пресс-служба дирекции по паркам культуры и отдыха г. Улан-Удэ.



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