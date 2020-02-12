В Улан-Удэ отметят международный день Православной молодёжи

В Бурятии стартовали мероприятия, посвящённые празднику Сретения Господня – Международному дню Православной молодёжи. Основная программа пройдёт 15 и 16 февраля. Об этом сообщает отдел по делам молодёжи Улан-Удэнской епархии.
План мероприятий, приуроченных к празднованию международного дня Православной молодёжи
|15 февраля
|Миссионерская Литургия в храме Свято- Одигитриевского собора
|9:00-11:00; Свято-Одигитриевский собор
|Литургия с пояснениями основных моментов богослужения
|Обед
|11:00-12:00; Воскресная школа Свято-Одигитриевского собора
|Квест «Наша история»
|12:00; Старт от Свято-Одигитриевского собора
|Командная игра, суть которой заключается в выполнении специального тематического задания в отведённый промежуток времени в центре города.
|Экскурсия
|14:00; Отъезд от Свято-Одигитриевского собора
|Экскурсия по религиозно значимым, историческим местам города (Свято-Одигитриевский собор, Свято-Троицкий храм, Свято-Вознесенский храм, Триумфальная арка, часовня царственных страстотерпцев, памятный крест на месте Спасского храма)
|Киноклуб
|18:00; Библиотека им. Калашникова
|Просмотр поучительного фильма с дальнейшим обсуждением
|16 февраля
|Мастер-класс по актёрскому искусству
|11:00; Молодёжный художественный театр
|Развитие навыков сценического мастерства
|Встреча с семейным психологом
|13:00; Библиотека имени И.К. Калашникова
|Практический аспект воспитания детей
|Мастер-класс по бургерам (количество мест ограничено/добровольный взнос)
|13:00; Трапезная Свято-Троицкого храма
|Основы приготовления бургеров. Участие по предварительной записи
|Мастер-класс по фотографии
|15:00; Музей истории города
|Первые шаги в фотографии
|Открытая тренировка с мастером спорта
|17:00; Спортзал воскресной школы Свято-Троицкого храма
|Ударная техника, общая физическая подготовка
|Совместная встреча православных молодёжных клубов г. Улан-Удэ
|17:00; Трапезная Свято-Троицкого храма
|Чаепитие, знакомство, игры
Также проходят следующие мероприятия:
Фотовыставка «Встреча», посвящённая деятельности молодёжных православных клубов Улан-Удэнской епархии: с 10 февраля по 13 февраля в Восточно-Сибирском государственном институте культуры (ВСГИК), с 13 февраля по 17 февраля в Бурятском республиканском индустриальном техникуме (БРИТ), с 18 февраля по 21 февраля в Бурятском государственном университете имени Доржи Банзарова (БГУ).
Благотворительная акция «Неделя добра» с 10 февраля по 16 февраля. В акции может принять участие любой желающий. Акция заключается в выполнении заданий, фото которых необходимо выложить в одной из соцсетей с хештегом #неделя_добра03. По окончании будут выявлены 3 победителя (критерием победы будет являться количество сделанных добрых дел, подтверждённых наличием фото с хештегом в соцсетях), которые будут вознаграждены подарочными картами номиналом 500 рублей.
Задания для акции:
- помочь на улице нуждающемуся человеку едой или одеждой;
- помочь донести сумки пожилым;
- оплатить продукты в магазине на кассе пенсионерам;
- купить у бабушек на улице продукцию «хенд мейд» (носки, варежки, варенья, соленья и прочее).
Итоги акции будут подведены 16 февраля в 20:00.
В программе возможны изменения.
Возрастное ограничение 0+