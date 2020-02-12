В Улан-Удэ отметят международный день Православной молодёжи

15 февраля Миссионерская Литургия в храме Свято- Одигитриевского собора 9:00-11:00; Свято-Одигитриевский собор Литургия с пояснениями основных моментов богослужения Обед 11:00-12:00; Воскресная школа Свято-Одигитриевского собора Квест «Наша история» 12:00; Старт от Свято-Одигитриевского собора Командная игра, суть которой заключается в выполнении специального тематического задания в отведённый промежуток времени в центре города. Экскурсия 14:00; Отъезд от Свято-Одигитриевского собора Экскурсия по религиозно значимым, историческим местам города (Свято-Одигитриевский собор, Свято-Троицкий храм, Свято-Вознесенский храм, Триумфальная арка, часовня царственных страстотерпцев, памятный крест на месте Спасского храма) Киноклуб 18:00; Библиотека им. Калашникова Просмотр поучительного фильма с дальнейшим обсуждением 16 февраля Мастер-класс по актёрскому искусству 11:00; Молодёжный художественный театр Развитие навыков сценического мастерства Встреча с семейным психологом 13:00; Библиотека имени И.К. Калашникова Практический аспект воспитания детей Мастер-класс по бургерам (количество мест ограничено/добровольный взнос) 13:00; Трапезная Свято-Троицкого храма Основы приготовления бургеров. Участие по предварительной записи Мастер-класс по фотографии 15:00; Музей истории города Первые шаги в фотографии Открытая тренировка с мастером спорта 17:00; Спортзал воскресной школы Свято-Троицкого храма Ударная техника, общая физическая подготовка Совместная встреча православных молодёжных клубов г. Улан-Удэ 17:00; Трапезная Свято-Троицкого храма Чаепитие, знакомство, игры

В Бурятии стартовали мероприятия, посвящённые празднику Сретения Господня – Международному дню Православной молодёжи. Основная программа пройдёт 15 и 16 февраля. Об этом сообщает отдел по делам молодёжи Улан-Удэнской епархии.Также проходят следующие мероприятия:Фотовыставка «Встреча», посвящённая деятельности молодёжных православных клубов Улан-Удэнской епархии: с 10 февраля по 13 февраля в Восточно-Сибирском государственном институте культуры (ВСГИК), с 13 февраля по 17 февраля в Бурятском республиканском индустриальном техникуме (БРИТ), с 18 февраля по 21 февраля в Бурятском государственном университете имени Доржи Банзарова (БГУ).Благотворительная акция «Неделя добра» с 10 февраля по 16 февраля. В акции может принять участие любой желающий. Акция заключается в выполнении заданий, фото которых необходимо выложить в одной из соцсетей с хештегом #неделя_добра03. По окончании будут выявлены 3 победителя (критерием победы будет являться количество сделанных добрых дел, подтверждённых наличием фото с хештегом в соцсетях), которые будут вознаграждены подарочными картами номиналом 500 рублей.Задания для акции:- помочь на улице нуждающемуся человеку едой или одеждой;- помочь донести сумки пожилым;- оплатить продукты в магазине на кассе пенсионерам;- купить у бабушек на улице продукцию «хенд мейд» (носки, варежки, варенья, соленья и прочее).Итоги акции будут подведены 16 февраля в 20:00.В программе возможны изменения.