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В Улан-Удэ отметят международный день Православной молодёжи

В Улан-Удэ отметят международный день Православной молодёжи
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Мероприятия, приуроченные к празднованию, пройдут 15 и 16 февраля

В Бурятии стартовали мероприятия, посвящённые празднику Сретения Господня – Международному дню Православной молодёжи. Основная программа пройдёт 15 и 16 февраля. Об этом сообщает отдел по делам молодёжи Улан-Удэнской епархии.

План мероприятий, приуроченных к празднованию международного дня Православной молодёжи

15 февраля
Миссионерская Литургия в храме Свято- Одигитриевского собора 9:00-11:00; Свято-Одигитриевский собор Литургия с пояснениями основных моментов богослужения
Обед 11:00-12:00; Воскресная школа Свято-Одигитриевского собора
Квест «Наша история» 12:00; Старт от Свято-Одигитриевского собора Командная игра, суть которой заключается в выполнении специального тематического задания в отведённый промежуток времени в центре города.
Экскурсия 14:00; Отъезд от Свято-Одигитриевского собора Экскурсия по религиозно значимым, историческим местам города (Свято-Одигитриевский собор, Свято-Троицкий храм, Свято-Вознесенский храм, Триумфальная арка, часовня царственных страстотерпцев, памятный крест на месте Спасского храма)
Киноклуб 18:00; Библиотека им. Калашникова Просмотр поучительного фильма с дальнейшим обсуждением
16 февраля
Мастер-класс по актёрскому искусству 11:00; Молодёжный художественный театр Развитие навыков сценического мастерства
Встреча с семейным психологом 13:00; Библиотека имени И.К. Калашникова Практический аспект воспитания детей
Мастер-класс по бургерам (количество мест ограничено/добровольный взнос) 13:00; Трапезная Свято-Троицкого храма Основы приготовления бургеров. Участие по предварительной записи
Мастер-класс по фотографии 15:00; Музей истории города Первые шаги в фотографии
Открытая тренировка с мастером спорта 17:00; Спортзал воскресной школы Свято-Троицкого храма Ударная техника, общая физическая подготовка
Совместная встреча православных молодёжных клубов г. Улан-Удэ 17:00; Трапезная Свято-Троицкого храма Чаепитие, знакомство, игры


Также проходят следующие мероприятия:

Фотовыставка «Встреча», посвящённая деятельности молодёжных православных клубов Улан-Удэнской епархии: с 10 февраля по 13 февраля в Восточно-Сибирском государственном институте культуры (ВСГИК), с 13 февраля по 17 февраля в Бурятском республиканском индустриальном техникуме (БРИТ), с 18 февраля по 21 февраля в Бурятском государственном университете имени Доржи Банзарова (БГУ).

Благотворительная акция «Неделя добра» с 10 февраля по 16 февраля. В акции может принять участие любой желающий. Акция заключается в выполнении заданий, фото которых необходимо выложить в одной из соцсетей с хештегом #неделя_добра03. По окончании будут выявлены 3 победителя (критерием победы будет являться количество сделанных добрых дел, подтверждённых наличием фото с хештегом в соцсетях), которые будут вознаграждены подарочными картами номиналом 500 рублей.
Задания для акции:
- помочь на улице нуждающемуся человеку едой или одеждой;
- помочь донести сумки пожилым;
- оплатить продукты в магазине на кассе пенсионерам;
- купить у бабушек на улице продукцию «хенд мейд» (носки, варежки, варенья, соленья и прочее).
Итоги акции будут подведены 16 февраля в 20:00.

В программе возможны изменения. 

Возрастное ограничение 0+
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