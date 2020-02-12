Жительница Бурятии бросила учёбу в Китае из-за коронавируса

Публикация от Улан-Удэ. Бурятия. Байкал (@buryatia_online) 11 Фев 2020 в 5:30 PST

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Подписчики паблика остались в восторге от эфира, также, как и ведущие. Ирина тоже призналась, что ей было приятно пообщаться с земляками.