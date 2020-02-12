Жительница Бурятии бросила учёбу в Китае из-за коронавируса

22-летняя уроженка Кижингинского района Бурятии Ирина бросила учёбу в Китае из-за распространения коронавируса. Сейчас она «сбежала» в Японию, об этом Ирина рассказала в прямом эфире, который приводит паблик buryatia_online.
- Я учусь в Китае. Но, как вы знаете, ситуация сейчас не очень, я быстренько уехала в Японию. Я давно планировала это путешествие, в итоге поменяла билеты и успела улететь. Япония спокойно впускала ещё, это сейчас они уже начали очень сильно проверять. Я думала вернуться в Китай, но купила билеты и уже 14 числа буду дома. В Бурятии, - поделилась своими планами Ирина.
В Китай она всё же планирует вернуться, чтобы завершить учёбу, но только после того, как въезд разрешат обратно.
Ирина владеет пятью языками, помимо родных русского и бурятского, она отлично знает японский, китайский и английский языки. Девушка комфортно чувствует себя в Японии, и местные жители принимают её за «свою». Также она призналась, что её друзья-японцы очень паникуют по поводу коронавируса. В аптеках также нет масок, люди боятся заразиться. Девушка просит их излишне не беспокоиться.
- Я изначально собиралась остановиться у подруги, но её мама сказал: «Она едет из Китая», поэтому пришлось потратиться на хостел, - рассказала Ирина.
На путешествие в Японию девушка накопила со своей стипендии. В Китае она получает правительственную стипендию в размере трёх тысяч юаней, это порядка 27 тысяч рублей. Она признала, что для Бурятии это достаточно высокая стипендия, но, по словам Ирины, в Китае «можно было бы и побольше».
Ведущие эфира просили её спросить у японцев про Байкал.
- Китайцы знают про Байкал, японцы – нет. Кругозор у них довольно узкий, они дальше своей страны особо не видят, - пояснила Ирина.
Также она рассказала, что многие её знакомые из Японии хотят побывать в России. А после того, как попробовали русскую кухню, сразу начали узнавать, как получить визу в Россию.
Во время прямого эфира Ирина зашла в магазин и купила воду. Стоя в очереди, она пояснила, что покупатели должны находиться друг от друга на большом расстоянии, поскольку в Японии очень уважительно относятся к личному пространству.
- Нда, это не маршрутка в Исток, - сравнил ведущий эфира набитые под завязку автобусы в отдалённый микрорайон Улан-Удэ.
Подписчики паблика остались в восторге от эфира, также, как и ведущие. Ирина тоже призналась, что ей было приятно пообщаться с земляками.
По последним данным, жертвами коронавируса, вспышка которого произошла в китайском городе Ухань в декабре, стали уже 1016 человек, заразились почти 43 тысячи. При этом вылечить удалось около 4 тысяч человек (около 10%).
На днях в Бурятии в целях предупреждения коронавируса был объявлен режим повышенной готовности.