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В Улан-Удэ презентуют книгу о репрессированных ламах

В Улан-Удэ презентуют книгу о репрессированных ламах
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Презентация состоится в эту пятницу

14 февраля в 13.00 в Национальной библиотеке Бурятии состоится презентация книги «Буддийское духовенство в период репрессий». Книга была создана в рамках проекта «Пострадавшие за веру».

- Особенностью этого издания является то, что в приложении книги вошли списки репрессированных лам, составленные по материалам архива УФСБ и МВД по республике, - сообщили в библиотеке.
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