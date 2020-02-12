В Улан-Удэ презентуют книгу о репрессированных ламах

Презентация состоится в эту пятницу



14 февраля в 13.00 в Национальной библиотеке Бурятии состоится презентация книги «Буддийское духовенство в период репрессий». Книга была создана в рамках проекта «Пострадавшие за веру».



- Особенностью этого издания является то, что в приложении книги вошли списки репрессированных лам, составленные по материалам архива УФСБ и МВД по республике, - сообщили в библиотеке.

