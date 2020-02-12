В Улан-Удэ проведут конкурс чтецов, посвящённый народному поэту

В рамках мероприятия состоятся мастер-классы и круглый стол



В Улан-Удэ пройдёт X межрегиональный конкурс чтецов «Четыре неба», посвящённый 95-летию народного поэта Бурятии, члена Союза писателей СССР, лауреата государственной премии Бурятии, заслуженного работника культуры Бурятии и России, автора гимна Республики Бурятия, популярных песен, ораторий и кантат, поэтических сборников, изданных в России, странах ближнего и дальнего зарубежья – Дамбы Зодбича Жалсараева.



Открытие конкурса состоится 20 марта в колледже искусств имени П.И. Чайковского в 10:00. Завершится мероприятие 21 марта в 16:00 гала-концертом в ТРЦ «Пионер».



Конкурс позволит выявить молодых людей с поэтическим дарованием, сохранить и популяризировать поэтического наследие Республики Бурятия. В рамках мероприятия состоятся мастер-классы по направлениям: сценическая речь, сценическое движение, основы актёрского мастерства и круглый стол.



В конкурсе могут принять участие творческие коллективы, исполнители от образовательных организаций среднего профессионального образования, высшего профессионального образования; обучающиеся общеобразовательных школ, образовательных организаций дополнительного образования детей, досуговых учреждений; любители поэзии.



Конкурс проводится по следующим номинациям:

- Индивидуальное исполнение (художественное чтение стихов);

- Коллективное исполнение (творческий коллектив представляет поэтическую композицию, инсценировки из спектаклей, стихотворения).



Заявки на участие в юбилейном Х межрегиональном конкурсе чтецов «Четыре неба» принимаются в электронном виде до 1 марта по адресу: 03-kol@mail.ru . Об этом сообщает пресс-служба колледжа искусств имени П.И. Чайковского.



Возрастное ограничение 0+