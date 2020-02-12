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В Бурятии малоимущие семьи получат пособия в 6 тысяч

В Бурятии малоимущие семьи получат пособия в 6 тысяч
Общество,  Фото:pixabay.com
Новые выплаты получат семьи с невысоким доходом с детьми от трёх до семи лет

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии в 2020 году начнутся выплаты семьям с детьми от 3 до 7 лет включительно, в которых среднедушевой доход на человека не превышает прожиточного минимума. Размер выплат в Бурятии составит 6032 рубля. Об этом сообщили в пресс-службе минсоцзащиты республики.

Для получения выплат семьям с невысоким доходом необходимо написать заявление в отделы социальной защиты населения до 31 декабря. Тогда они получат положенные выплаты за весь год.

Новые выплаты анонсировал в январе президент Владимир Путин. Нормативная база по начислению выплат на детей от 3 до 7 лет будет выработана к июлю. Приём документов от желающих получать пособия начнётся после принятия соответствующих нормативных правовых актов.

Как сообщал «Байкал-Daily», на днях глава Бурятии Алексей Цыденов предложил давать приоритет при наборе на госслужбу многодетным родителям.


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