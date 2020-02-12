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Байкеры из Москвы проехали из Улан-Удэ до Магадана

Байкеры из Москвы проехали из Улан-Удэ до Магадана
Общество, 
В пути участники мотопробега столкнулись с трудностями

11 января на YouTube-канале жителя столицы Евгения Шиганова появился видеоотчёт о путешествии трёх московских мотоциклистов из Бурятии до Магадана.

Мотопробег прошёл в августе 2019 года. Из Москвы до Бурятии компания путешественников добралась на самолёте. В Улан-Удэ блогер Евгений Шиганов с друзьями Егором и Иваном приобрели мотоциклы.

- Ожидания самые непредсказуемые, но всё будет хорошо, - делились впечатлениями мотоциклисты перед вылетом в Улан-Удэ.


Первой остановкой для ночлега стал полуостров Святой Нос. За день мотоциклисты проехали более 300 километров и столкнулись с трудностями. До Усть-Баргузина компания ехала по асфальтированной дороге, оставшийся путь пришлось преодолевать в темноте по грунтовой дороге.

- У меня смешанные чувства. Я был очень счастлив, что мы поехали. Потом был очень раздосадован, что нужно так много собирать и перебирать, особенно когда потерял пластиковую заглушку двигателя. Потом снова счастливый, что мы едем, всё классно. Потом раздосадовался, что у меня двигатель завинчивается. Потом счастливый, что добрались до заправки и снова расстроился, что у меня расход топлива дичайший. Обрадовался, что мы доехали до Байкала и расстроился, что прожёг палатку. Всё очень хорошо, но волнообразно, особенно дорога, - со смехом рассказал мотоциклист Иван.


У другого мотолюбителя Егора вовсе отказали фары и начались проблемы с двигателем.

На второй день путешественники добрались до Баргузина, где им пришлось переправляться через горную реку с быстрым течением и острыми камнями на дне.

После тяжёлого перехода реки видео заканчивается. Но блогер обещает и дальше продолжать выкладывать видеоотчёты прошедшего путешествия.
путешественники мотоциклисты
 
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