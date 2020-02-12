Работы завершили раньше срока
Накануне вечером, 11 февраля, в Улан-Удэ завершили ремонтные работы на повреждённом участке трубопровода в районе ул. Трактовая.
Как сообщал «Байкал-Daily», грузовик «КамАЗ» наехал во второй половине дня на обратный трубопровод основного ствола тепломагистрали №4 в районе улицы Трактовая, 5б. В результате был повреждён трубопровод, образовался свищ. Под отключение теплоснабжения и горячей воды попала часть объектов на территории Железнодорожного района.
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- Завершить восстановление трубопровода удалось раньше предполагаемого срока. Температурный и гидравлический режимы восстановлены, - сообщили в пресс-службе «ТГК-14».
В Улан-Удэ восстановили повреждённый трубопровод
Общество, Фото:
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