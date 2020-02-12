На дороги Улан-Удэ рассыпали 966 тонн песка

Работы по расчистке дорог продолжаются



За сутки с улиц Улан-Удэ вывезено 1700 кубометров снега, рассыпано 966 тонн песка, сообщает комитет городского хозяйства.



Снегоуборочные комплексы на уборку дорог города вышли с 22 часов вечера. Работу по очистке производили автогрейдеры, тракторы-щётки, снегопогрузчики и самосвалы.



В четыре утра на подсыпку песка вышли 15 пескоразбрасывательных машин. 20 самосвалов и 5 бобкэтов были задействованы для ручной и механизированной погрузки и вывоза снега, на очистке тротуаров от снега - 3 мини-трактора щётки.



Всего задействовали 54 единицы техники. Уборка снега продолжается.





