Работы по расчистке дорог продолжаются
За сутки с улиц Улан-Удэ вывезено 1700 кубометров снега, рассыпано 966 тонн песка, сообщает комитет городского хозяйства.
Снегоуборочные комплексы на уборку дорог города вышли с 22 часов вечера. Работу по очистке производили автогрейдеры, тракторы-щётки, снегопогрузчики и самосвалы.
В четыре утра на подсыпку песка вышли 15 пескоразбрасывательных машин. 20 самосвалов и 5 бобкэтов были задействованы для ручной и механизированной погрузки и вывоза снега, на очистке тротуаров от снега - 3 мини-трактора щётки.
Всего задействовали 54 единицы техники. Уборка снега продолжается.
На дороги Улан-Удэ рассыпали 966 тонн песка
Общество, Фото:
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