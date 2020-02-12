 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

12 Февраля

11 Февраля

Популярное

На дороги Улан-Удэ рассыпали 966 тонн песка

На дороги Улан-Удэ рассыпали 966 тонн песка
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Работы по расчистке дорог продолжаются

За сутки с улиц Улан-Удэ вывезено 1700 кубометров снега, рассыпано 966 тонн песка, сообщает комитет городского хозяйства.

Снегоуборочные комплексы на уборку дорог города вышли с 22 часов вечера. Работу по очистке производили автогрейдеры, тракторы-щётки, снегопогрузчики и самосвалы.

В четыре утра на подсыпку песка вышли 15 пескоразбрасывательных машин. 20 самосвалов и 5 бобкэтов были задействованы для ручной и механизированной погрузки и вывоза снега, на очистке тротуаров от снега - 3 мини-трактора щётки.

Всего задействовали 54 единицы техники. Уборка снега продолжается.


КГХ уборка снега
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

На дороги Улан-Удэ рассыпали 966 тонн песка
На дороги Улан-Удэ рассыпали 966 тонн песка
Общество, 12.02.2020
Работы по расчистке дорог продолжаются
Музей Бурятии разыскивает «Героев войны»
Музей Бурятии разыскивает «Героев войны»
Общество, 12.02.2020
Музей собирает информацию о жителях республики, участвовавших Великой Отечественной войне
Иркутские осуждённые восстановили ограждение памятника Александру III
Иркутские осуждённые восстановили ограждение памятника Александру III
Общество, 12.02.2020
Восстановлением памятника осуждённые занимаются уже не в первый раз
В Улан-Удэ осуждённые написали стихи о войне
В Улан-Удэ осуждённые написали стихи о войне
Общество, 12.02.2020
Планируется издать сборник авторских произведений
В Улан-Удэ к ответственности привлекли 13 пешеходов
В Улан-Удэ к ответственности привлекли 13 пешеходов
Общество, 12.02.2020
Люди переходили дорогу вне положенных местах
В Бурятии местами слабые метели
В Бурятии местами слабые метели
Общество, 12.02.2020
По данным Бурятского гидрометцентра, 12 февраля по республике местами небольшой снег
В Кабанском районе Бурятии проведут ряд региональных соревнований
В Кабанском районе Бурятии проведут ряд региональных соревнований
Общество, 11.02.2020
Местом проведения станет село Кабанск и посёлок Каменск
Иркутск примет музыкальный фестиваль «Байкальские струны»
Иркутск примет музыкальный фестиваль «Байкальские струны»
Общество, 11.02.2020
Гостями фестиваля станут певец Дмитрий Янковский и баянист Айдар Гайнуллин
В Агинском округе рассказали о мероприятиях в Сагаалган
В Агинском округе рассказали о мероприятиях в Сагаалган
Общество, 11.02.2020
Основным мероприятием праздника станет фестиваль «Уг изагуураа удхалан туурээе!»
В Иркутской области пробегут в купальниках по льду Ангары
В Иркутской области пробегут в купальниках по льду Ангары
Общество, 11.02.2020
В Свирске пройдут гонки на коньках на Братском водохранилище
В Бурятии выберут полицейского года
В Бурятии выберут полицейского года
Общество, 11.02.2020
В Улан-Удэ пройдёт церемония награждения конкурса «Признание-2019»
Иркутск проведёт семейный форум «Мир в руках женщины»
Иркутск проведёт семейный форум «Мир в руках женщины»
Общество, 11.02.2020
В рамках форума запланированы семинары, консультации и мастер-классы

Позитив

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^