Иркутск увесят камерами перед чемпионатом мира по хоккею с мячом

Об этом заявили в мэрии города



Более 80 камер видеонаблюдения будет установлено к чемпионату мира по хоккею с мячом в Иркутске. Об этом на совещании по подготовке к проведению чемпионата сообщил вице-мэру города Виктору Ешееву начальник управления информатизации аппарата администрации Алексей Якунин. Он отметил, что видеонаблюдение будет размещено на парковке под Академическим мостом, а также на остановочных пунктах – «Институт МВД», «Академическая», «Госуниверситет». Установку камер проведёт компания «Ростелеком».



В совещании по подготовке к чемпионату мира приняли участие сотрудники администрации Иркутска, Министерства спорта Иркутской области, организаторы мероприятия, представители компании «Ростелеком», ГИБДД, добровольцы Волонтёрского центра.



– Наша основная задача – обеспечить безопасность болельщиков, а также разработать удобную схему движения общественного транспорта. Болельщики должны иметь возможность заблаговременно прибыть в Центр по хоккею с мячом и конькобежным видам спорта «Байкал». Уже принято решение об увеличении количества единиц городского электрического транспорта, идущего из центра города через Академический мост. Интервал составит не более 5-7 минут, – подчеркнул Виктор Ешеев.



В районе Центра по хоккею с мячом и конькобежным видам спорта будут организованы временные парковки для болельщиков, которые воспользуются личным транспортом. Самая большая на 600 машиномест – в районе Академического моста. Там установят освещение и видеонаблюдение. Кроме того, для размещения автомобилей предусмотрены территории за ЖК «Сигма» (200 мест), у школы № 19 (80 мест), у супермаркета «Слата» на Улан-Баторской (180 мест), у ледового дворца «Айсберг» (200 мест).



Кроме того, на совещании обсудили устройство шести контрольно-пропускных пунктов, которые ограничат движение в районе Центра по хоккею с мячом и конькобежным видам спорта «Байкал», организацию «перехватывающих парковок» для централизованного сбора болельщиков и доставку их «шатлами» к месту проведения игр группы А и группы B.



Также прорабатываются основные и запасные маршруты следования команд, судейского состава от мест проживания до мест проведения игр чемпионата. Во всех округах Иркутска будут дополнительно проведены рейды по очистке от незаконных рекламных конструкций, рекламных листовок. Планируется украсить праздничными флажками центральные улицы города, Советскую, Байкальскую, территории возле мест проведения соревнований и проживания гостей чемпионата, сообщает пресс-служба мэрии города.

