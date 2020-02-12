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В Улан-Удэ осуждённые написали стихи о войне

В Улан-Удэ осуждённые написали стихи о войне
Общество,  Фото:pixabay.com
Планируется издать сборник авторских произведений

В Улан-Удэ в исправительной колонии № 7 среди осуждённых прошёл конкурс авторских стихов, посвящённый памяти воинов, погибших на полях сражений в Великой Отечественной войне.

Выступления оценивались по следующим критериям: смысловая и композиционная целостность стихотворения, стилистическая и языковая грамотность, ритмическая стройность произведения и художественность выступления.

Планируется издать сборник авторских произведений, посвящённых Году Памяти и Славы, сообщает пресс-служба УФСИН России по Бурятии.



УФСИН
 
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