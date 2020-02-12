Планируется издать сборник авторских произведений
В Улан-Удэ в исправительной колонии № 7 среди осуждённых прошёл конкурс авторских стихов, посвящённый памяти воинов, погибших на полях сражений в Великой Отечественной войне.
Выступления оценивались по следующим критериям: смысловая и композиционная целостность стихотворения, стилистическая и языковая грамотность, ритмическая стройность произведения и художественность выступления.
Планируется издать сборник авторских произведений, посвящённых Году Памяти и Славы, сообщает пресс-служба УФСИН России по Бурятии.
В Улан-Удэ осуждённые написали стихи о войне
Общество, Фото:
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