В Улан-Удэ осуждённые написали стихи о войне

Планируется издать сборник авторских произведений



В Улан-Удэ в исправительной колонии № 7 среди осуждённых прошёл конкурс авторских стихов, посвящённый памяти воинов, погибших на полях сражений в Великой Отечественной войне.



Выступления оценивались по следующим критериям: смысловая и композиционная целостность стихотворения, стилистическая и языковая грамотность, ритмическая стройность произведения и художественность выступления.



Планируется издать сборник авторских произведений, посвящённых Году Памяти и Славы, сообщает пресс-служба УФСИН России по Бурятии.







