В Улан-Удэ к ответственности привлекли 13 пешеходов

Общество, Фото: УГИБДД по Бурятии

Люди переходили дорогу вне положенных местах



В Улан-Удэ дорожные полицейские провели профилактическое мероприятие «Пешеход». Сотрудники ГИБДД, УУП и ПДН провели профилактические беседы с водителями и пешими участниками дорожного движения о необходимости соблюдения правил дорожного движения.



Сотрудники полиции вручили пешеходам тематические памятки и призвали их быть внимательными на проезжей части. Участникам акции они напомнили о необходимости ношении на одежде световозвращающих элементов.



Водителей предупредили о требовании уступать дорогу пешеходам на пешеходном переходе и обязательно снижать скорость при приближении к регулируемым и нерегулируемым пешеходным переходам.



Кроме того, в ходе профилактического мероприятия выявлены пешеходы, которые, игнорируя требования сотрудников полиции, нарушали правила дорожного движения и переходили дорогу вне установленных мест.



К административной ответственности за данные нарушения автоинспекторы привлекли 13 пешеходов. В отношении них составлены административные материалы, им грозит штраф до 500 рублей, сообщает УГИБДД по Бурятии.









