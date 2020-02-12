Люди переходили дорогу вне положенных местах
В Улан-Удэ дорожные полицейские провели профилактическое мероприятие «Пешеход». Сотрудники ГИБДД, УУП и ПДН провели профилактические беседы с водителями и пешими участниками дорожного движения о необходимости соблюдения правил дорожного движения.
Сотрудники полиции вручили пешеходам тематические памятки и призвали их быть внимательными на проезжей части. Участникам акции они напомнили о необходимости ношении на одежде световозвращающих элементов.
Водителей предупредили о требовании уступать дорогу пешеходам на пешеходном переходе и обязательно снижать скорость при приближении к регулируемым и нерегулируемым пешеходным переходам.
Кроме того, в ходе профилактического мероприятия выявлены пешеходы, которые, игнорируя требования сотрудников полиции, нарушали правила дорожного движения и переходили дорогу вне установленных мест.
К административной ответственности за данные нарушения автоинспекторы привлекли 13 пешеходов. В отношении них составлены административные материалы, им грозит штраф до 500 рублей, сообщает УГИБДД по Бурятии.
В Улан-Удэ к ответственности привлекли 13 пешеходов
Общество, Фото:
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Люди переходили дорогу вне положенных местах
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