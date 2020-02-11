В Бурятии военные отработали развёртывание комплексов АСУ

В учении приняли участие около 100 военнослужащих



Военнослужащие соединения управления Восточного военного округа, дислоцированного в Бурятии, в рамках тактико-специального учения совершили марш на полигон в установленный район. Они развернули подвижный пункт автоматизированной системы управления войсками, обеспечив закрытую связь в звене войскового управления.



В ходе учения личный состав на практике отработал развёртывание подвижных комплексов АСУ и периферийных телекоммуникационных систем связи для подчинённых и взаимодействующих штабов.



Основная цель – научить военных связистов уверенно действовать в сложных климатических условиях, скрытно развёртывать мобильные пункты управления с ходу, обеспечивать связь на марше, действовать в сложной оперативно-тактической обстановке, независимо от времени суток.



Всего в ТСУ принимают участие около 100 военнослужащих, задействовано около 40 единиц военной специальной техники связи, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.



